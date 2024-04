SANIFONDS TRENTINO * COPERTURA INTEGRATIVA: « PROSEGUE LA CAMPAGNA DI ISCRIZIONE DEI FAMILIARI, PER AMPLIARE LA PLATEA DEI BENEFICIARI »

14.14 - martedì 23 aprile 2024

Sanifonds, si allarga la copertura integrativa. Prosegue la campagna di iscrizione dei familiari. Fino a metà maggio gli iscritti possono estendere la copertura ai componenti della famiglia usufruendo di importanti sconti. In questo modo si amplia la platea dei beneficiari dei piani mentre il reinvestimento delle risorse principali garantisce tariffe convenienti.

Sanifonds, il Fondo sanitario integrativo trentino, amplia le sue coperture offrendo strumenti di tutela e condizioni economiche vantaggiose a una crescente platea di aderenti. Un programma ambizioso reso possibile dalla nuova campagna di iscrizione dei familiari lanciata a marzo che, fino al 16 maggio, consente di estendere i servizi di copertura ai componenti del proprio nucleo a un costo annuale di 82 euro per i figli minorenni e di 140 euro per i coniugi/conviventi e i figli maggiorenni.

Significative le agevolazioni previste. Tra queste lo Sconto Fidelity, che garantisce una riduzione del 10% sulla quota totale di adesione per ogni anno ed è riservato a chi aveva iscritto i propri familiari nel triennio 2021-2023. 10% è anche la misura dello Sconto 3+ che si applica per ciascun anno a chi iscrive tre o più familiari paganti. Infine lo sconto extra per i possessori dell’EuregioFamilyPass, la carta della Provincia autonoma di Trento valida per tutte le famiglie residenti con almeno un figlio minorenne: per loro è prevista una riduzione supplementare del 5%.

Uno dei principali vantaggi del programma di estensione è dato dalla sua elevata capacità di protezione nel tempo che si traduce in uno scudo contro le variabili esogene a cominciare dall’inflazione. Nell’ambito del piano per i familiari, infatti, Sanifonds ha scelto di mantenere invariato il costo per un triennio, impegnandosi a non ridurre il numero di prestazioni né i tetti di rimborso. Ma non è tutto: grazie al programma, infatti, il Fondo è in grado di consolidarsi allargando la base degli assistiti in modo efficiente.

“Il programma di iscrizione fa leva sulla possibilità di offrire tariffe calmierate, particolarmente convenienti: entro la fine del 2024 contiamo di superare i 5.000 familiari iscritti”, ricorda il direttore generale, Alessio Scopa. “Con questa iniziativa Sanifonds prosegue nella sua crescita proponendosi, quindi, sempre di più come un alleato per il welfare dell’intero nucleo familiare”.