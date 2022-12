ROSSATO – CIA – DALPALÙ (FDI) * RISCALDAMENTO SCUOLE: « STUDENTI AL FREDDO, SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ? »

14.36 - giovedì 01 dicembre 2022

Studenti al freddo, Rossato (FdI): “Sono stati effettuati i necessari interventi di controllo e manutenzione degli impianti di riscaldamento degli Istituti scolastici?” Secondo alcune segnalazioni giunte ai sottoscriventi parrebbe che, presso il Liceo Artistico Vittoria di Trento si siano recentemente verificati dei problemi alle caldaie (in primis presso la sede centrale di via Zambra, che sembrerebbero essere stati risolti, ma soprattutto presso le sedi succursali), con le aule che di conseguenza non sarebbero adeguatamente riscaldate e quindi non garantirebbero le condizioni necessarie allo svolgimento delle lezioni.

Già nelle scorse settimane eravamo intervenuti per segnalare la situazione dell’Istituto di Formazione Professionale S. Pertini dove le lezioni teoriche e pratiche si svolgevano in locali con una temperatura troppo bassa. A seguito di un repentino intervento di manutenzione la situazione è migliorata per alcuni giorni, a seguito dei quali pare siano insorti ulteriori problematiche per quanto riguarda la gestione calore all’interno del Pertini.

Pur comprendendo le difficoltà derivanti dal recente vertiginoso aumento dei costi energetici che mette a dura prova la stabilità dei bilanci degli Enti locali e la necessità di ridurre la domanda di gas tramite il contenimento della temperatura all’interno delle aule, sorge naturale chiedersi se, all’interno dei plessi scolastici trentini, siano stati effettuati i necessari controlli ed interventi di manutenzione per garantire che i sistemi calore funzionino in maniera corretta e senza anomalie.

L’auspicio è che si intervenga in tempi rapidi al fine di ripristinare condizioni accettabili per lo svolgimento delle lezioni all’interno delle scuole interessate da guasti alle caldaie e che, al contempo, si colga l’occasione per valutare degli interventi di edilizia scolastica per eseguire manutenzioni straordinarie e sostituzioni degli impianti vetusti laddove queste si rendessero necessarie.

*

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia

Cons. Katia Rossato

Cons. Claudio Cia

Cons. Bruna Dalpalù