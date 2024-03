QUESTURA DI TRENTO * CONTROLLI TERRITORIO: « SPACCIO STUPEFACENTI, 11 LE MISURE CAUTELARI EMESSE »

13.28 - martedì 12 marzo 2024

Questura di Trento: spaccio stupefacenti, 11 misure cautelari emesse. Nelle prime ore di questa mattina, personale della Squadra Mobile di questa Questura, coadiuvato da equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia e da unità cinofile antidroga, su delega della locale Procura della Repubblica, ha dato esecuzione all’ordinanza emessa nei confronti di 11 soggetti; tutti indagati per aver fatto parte di un’associazione dedita allo spaccio di sostanza stupefacente, in particolar modo cocaina ed eroina, nel centro cittadino ed in zona limitrofe come la piana rotaliana e la valle del Fersina.

Le indagini iniziate nel maggio 2022, hanno permesso di individuare a capo del gruppo trentino un Tunisino di anni 32, il quale benché recluso agli arresti domiciliari, gestiva e coordinava, anche fungendo da vero e proprio “centralino della droga”, tutta l’attività dei sodali, sia per rifornire i tossicodipendenti, sia per acquistare i quantitativi da lui ordinati. Mentre a capo del “gruppo” di Palù del Fersina (TN), un’italiana di anni 51, la quale coordinava i suoi accoliti, facendosi accompagnare nei viaggi cittadini finalizzati al rifornimento di droga che poi veniva distribuita nelle piazze di spaccio. La consorteria ha operato con una chiara suddivisione di ruoli (leader, corrieri, spacciatori, custodi), non caratterizzati, tuttavia, da una schematica rigidità. Secondo quanto ricostruito l’organizzazione si garantiva guadagni mensili di circa 30.000 euro. Nel corso dell’attività d’indagine sono stati effettuati anche n. 4 arresti in flagranza di reato. Le misure disposte sono 5 custodie cautelari in carcere, 6 obblighi di dimora nel Comune di residenza. In totale sono stati sequestrati 3,6 kg di eroina e 160 grammi di cocaina.