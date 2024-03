QUESTURA DI BOLZANO * CONTROLLO TERRITORIO: « DISPOSTI 4 FOGLI DI VIA OBBLIGATORI / 5 AVVISI ORALI / 3 DECRETI DI ESPULSIONE »

10.40 - lunedì 25 marzo 2024

Proseguono in maniera sistematica le operazioni straordinarie di controllo del territorio urbano, non solo nel Capoluogo bolzanino ma anche in altri Comuni della Provincia. Per tutto il fine settimana e sino alla mattinata odierna, infatti, sono stati effettuati specifici servizi di prevenzione generale anche nel Comune di Merano, disposti con Ordinanza dal Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori ed allei quali hanno preso parte Unità operative della Questura di Bolzano, del Commissariato di P. S. di Merano, della Guardia di Finanza – con Unità Cinofile Antidroga – della POLFER e della Polizia Locale di Bolzano e di Merano, con il supporto specializzato del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato.

La Città di Bolzano, in particolare, è stata teatro di numerosi controlli iniziati nella serata di venerdì scorso ed effettuati da oltre 40 donne ed uomini appartenenti alle Forze dell’Ordine. Tale tipologia di attività ad alto impatto, così come le precedenti, ha lo scopo evitare la commissione di reati contro il patrimonio, rientranti in generale nella c.d. “criminalità predatoria”, così lo spaccio di stupefacenti.

In particolare sono state attenzionate dagli Agenti le zone della Stazione Ferroviaria e delle vie limitrofe – con l’indispensabile contributo della POLFER – di Via dei Cappuccini, di Via Garibaldi, di Piazza Erbe, di Via Alto Adige, di Via Perathoner nonché, più in generale, di tutte le vie del Centro storico ed i quartieri Casanova ed Oltrisarco. Speciale attenzione è stata riservata, nel corso dei predetti servizi, a quelle aree ove solitamente si registra la presenza di soggetti dediti ad attività illecite e moleste, segnalate dalla cittadinanza e dalle Associazioni di Quartiere come particolarmente afflitte da tali fastidiose manifestazioni di devianza e disturbo.

Anche durante lo scorso fine settimana, inoltre, sono stati effettuati interventi di prevenzione e monitoraggio delle presenze presso i Centri Commerciali “TWENTY” e “CENTRUM”, così come sono stati fatti oggetto di specifiche attività di monitoraggio e controllo alcuni edifici abbandonati in Salita Sant’Osvaldo, in Via Flavon, in Via Dante ed in Via Del Ronco / Viale Europa, già controllati nelle scorse settimane ed anch’essi segnalati dalla cittadinanza quale luoghi di ritrovo di individui senza fissa dimora, talvolta presenti illegalmente sul nostro territorio nazionale, nonché utilizzati quali punto di riferimento per il compimento di attività illecite

In questo contesto sono state altresì rilevate tracce evidenti dell’utilizzo di questi luoghi quali bivacchi di fortuna. Questo genere di controlli ha lo scopo di tenere monitorate queste aree, al fine di evitare che si consolidino situazioni di criticità per l’Ordine e la Sicurezza pubblica.

Nella mattinata odierna, inoltre, è stato disposto dal Questore uno servizio di monitoraggio e di prevenzione nelle aree a ridosso di alcune Scuole del Comune di Bolzano, anche a seguito di segnalazioni da parte di genitori che avevano manifestato l’importanza di effettuare controlli in prossimità degli Istituti Scolastici in occasione dell’afflusso e del deflusso degli studenti. Queste attività di monitoraggio sono finalizzate ad evitare che soggetti malintenzionati avvicinino i ragazzi davanti alle Scuole, attirandoli in situazioni di illegalità ovvero proponendo loro l’acquisto di stupefacenti. Nel corso di queste specifiche attività di Polizia non sono state evidenziate particolari situazioni di criticità.

Complessivamente – anche nel corso dei 6 Posti di Controllo effettuati lungo le arterie che conducono in Città – sono stati controllati 7 Esercizi Pubblici, 87 autoveicoli e 219 persone, di cui 71 stranieri e 65 con precedenti penali e/o di Polizia.

3 di costoro sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per violazione del Foglio di Via Obbligatorio emesso dal Questore, 4 per furto aggravato e 4 per violazioni della Legge che regola l’Immigrazione.

In possesso di un individuo fermato a Bolzano, nel Parco Cappuccini, sono stati rinvenuti e sequestrati una decina di grammi di hashish. Condotto in Questura, oltre ad essere stato segnalato amministrativamente quale consumatore di stupefacenti nei suoi confronti è stato emesso dal Questore un Foglio di Via Obbligatorio con il divieto di far ritorno a Bolzano per i prossimi 2 anni.

Infine, sono stati effettuati due interventi presso altrettanti Supermercati (uno in Via Museo e l’altro in Via Pichler) su richiesta dei gestori dei predetti Esercizi commerciali per segnalati episodi di taccheggio. In entrambi i casi i soggetti fermati dalla Polizia sono stati condotti in Questura per chiarire l’accaduto e per l’adozione dei conseguenti provvedimenti di natura giudiziaria e/o amministrativa.

Al termine delle attività operative – alle quali hanno collaborato, per le parti di rispettiva competenza, anche la Divisione Anticrimine e l’Ufficio Immigrazione della Questura – il Questore ha adottato i seguenti Provvedimenti:

• 3 Decreti di Espulsione / Ordini di Allontanamento dal Territorio Nazionale nei confronti di altrettanti cittadini extracomunitari che, durante i controlli, sono risultati irregolari in Italia e con a proprio carico pregiudizi Penali e/o di Polizia. A seguito degli accertamenti esperiti da parte dell’Ufficio Immigrazione, il Questore ha emesso altrettanti Decreti di allontanamento, ordinando a queste persone di lasciare il territorio entro 7 giorni; in caso non ottemperassero, costoro verranno denunciati alla Procura della Repubblica ed accompagnati coattivamente verso il Paese di origine;

• 4 Fogli di Via Obbligatori (dai Comuni di Bolzano e di Merano) a carico di persone gravate da precedenti penali e/o di Polizia, che si trovavano senza apprezzabile motivo ed in circostanze non giustificate nel territorio comunale;

• 5 Avvisi Orali (Misura di Prevenzione prevista dal Codice delle Leggi Antimafia) nei confronti di altrettanti cittadini italiani e stranieri che denotano una spiccata pericolosità sociale a causa di precedenti penali e/o di Polizia per reati di varia natura, tra cui reati contro la persona, in materia di stupefacenti, ovvero contro il patrimonio.

“L’intensificazione dei controlli e dei presidi che oramai sistematicamente vengono predisposti nei fine settimana hanno lo scopo di evitare la recrudescenza di fenomeni di illegalità sul piano dell’ordine e della sicurezza pubblica – ha evidenziato il Questore Paolo Sartori al termine dell’operazione – garantendo, nel contempo, a concittadini e turisti di poter usufruire in tranquillità gli spazi pubblici. Questo obiettivo si può raggiungere anche grazie alla costante visibilità della presenza delle Forze dell’Ordine sul territorio, rendendo nel contempo più concreta la percezione di sicurezza”.