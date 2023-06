PERGINEFESTIVAL.IT * CALENDARIO: « GLI APPUNTAMENTI DI SABATO 1 E DOMENICA 2 LUGLIO »

17.00 - venerdì 30 giugno 2023

Uno spettacolo di danza, un amatissimo cantastorie contemporaneo e un toro meccanico in piazza: la seconda giornata di Pergine Festival presenta una riflessione sulle periferie d’Europa a passo di danza, si accende con Paolo Rossi e si scatena in piazza con Rodeo, pirotecnico gioco collettivo di Babilonia Teatri e il dj Everest Parisi.

Domenica 2 luglio, il secondo giorno di Pergine Festival, si apre alle ore 19:00 negli spazi dell’Ex Rimessa Carrozze con lo spettacolo di danza Enemy (a peace conference).

Messo in scena da -Zone-poème-, territorio creativo in cui si incontrano le arti, Enemy è un’opera sulla pace e una profonda riflessione sul concetto di nemico. Dopo aver terminato un primo lavoro a lungo termine chiamato Barbare sui paesi appartenenti all’Unione europea dal 2019 al 2022, gli artisti di -Zone -poème- aprono con questo lavoro una riflessione sul posto delle periferie in Europa e sulla possibilità di dare voce alle comunità locali.

Il progetto è frutto di un intenso percorso di documentazione che offre una visione contemporanea di due paesi in guerra. Sul palcoscenico, Mélodie Lasselin e Léa Pérat, toccano attraverso il linguaggio universale della danza temi come la pace in relazione ai conflitti attuali e passati dell’Europa. Con uno stile ibrido fra tradizione e futuro, patrimonio e finzione, le loro storie personali testimoniano l’assurdità dei conflitti in corso e le strette relazioni che uniscono le nazioni all’interno del continente, mescolandosi alle testimonianze di soldati della NATO, delle loro famiglie, impegnati anche in ciò che accade alle frontiere e al di fuori dell’Unione europea. Enemy è realizzato nell’ambito di Stronger Peripheries, progetto europeo di cui Pergine Festival è partner, che coltiva, sostiene e valorizza la produzione di spettacoli provenienti dai paesi partner, così come la collaborazione fra artisti e comunità locali.

Alle ore 20:45 il Teatro comunale di Pergine si accende con Paolo Rossi e con il suo nuovo, dirompente spettacolo, Scorrettissimo me. “Per noi Paolo Rossi è un mito – sottolineano i Babilonia Teatri, direttori artistici di Pergine Festival – una vera istituzione. È nei nostri occhi da quando siamo bambini. È intelligenza spudorata e ironia sapiente. Paolo Rossi è Paolo Rossi. Non c’è bisogno che vi diciamo perché vedere un suo spettacolo”.

Agile, sfuggente alle definizioni di genere, Scorrettissimo me, unisce stand up a commedia dell’arte. I contenuti variano e sono sempre legati all’attualità: dalla pandemia alla guerra, alla crisi economica. Rossi disegna racconti sulla nuova censura, sulla cancellazione della memoria e della cultura, sulla dittatura del pensiero unico, sul virus dell’informazione. “Quali sono i vostri bisogni, problemi, paure che con una storia o una cantata possiamo alleggerir? – recita la presentazione ufficiale dello spettacolo – Noi siamo genere di conforto, il sano intrattenimento indispensabile come la benzina necessaria per attraversare questi tempi difficili. Bisogno avete di rider, ballare, farvi una bella cantata in compagnia, cercare un nuovo compagno o aggiustare il vecchio. ECCOCI. E siamo disponibili pure per matrimoni, battesimi, feste di divorzio e funerali allegri. Avete perso l’ottimismo? Abbiamo due ore circa per ritrovarlo insieme”.

La seconda giornata di festival prosegue alle 21:30 per un’esilarante e giocosa conclusione di serata. Babilonia Teatri insieme all’artista e dj Everest Parisi hanno immaginato Rodeo, un Pirotecnico momento collettivo, un gioco che animerà piazza Fruet grazie alla presenza di un vero e proprio toro meccanico. “L’idea di Rodeo – commentano i Babilonia Teatri – risponde al nostro desiderio di far sconfinare il teatro sia nei linguaggi che nei luoghi. È una prova di resistenza a cui tutti sono invitati a partecipare tra musica, luci e un vero vincitore, è un momento di incontro fra il pubblico del teatro e la città, che sovverte l’idea che il teatro si fa nei teatri. Che un Festival di teatro non si compone solo di spettacoli teatrali. Rodeo è un carnevale. Il carnevale è un momento immaginifico, un momento in grado di rinsaldare la comunità, un momento in cui poter uscire dai binari dati, un momento in cui ogni utopia è possibile”.

Biglietti per Zone Poeme e Scorrettissimo me

12 € intero, 9 € ridotto

Biglietti in vendita su liveticket.it/perginefestival

Biglietti per Rodeo

2€ biglietto unico

Biglietti in vendita direttamente sul luogo dell’evento.