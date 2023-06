CONZATTI (IV RENEW EU) * ” TAVOLO PER LA SALUTE DELLE DONNE ” * « LA PRESENTAZIONE CON FRANCESCO VALDUGA IL 6/7, HOTEL TRENTO (20.00) »

16.41 - venerdì 30 giugno 2023

Dalla medicina di genere, ancora poco conosciuta e snobbata dai grandi cambiamenti in atto per arrivare ad una reale parità senza stereotipi, all’oblio oncologico, tema caldo in questi giorni, segnato da un primo segnale importante, ovvero l’approvazione all’unanimità nei giorni scorsi del testo unificato in Commissione Sanità alla Camera per arrivare ad eliminare un’ingiustizia: chi guarisce da un tumore deve avere gli stessi diritti di tutti gli altri i cittadini.

Di questo e di molto altro si parlerà all’appuntamento organizzato da Donatella Conzatti, già senatrice e ora di consulente legislativo al Senato per le commissioni economiche.

A partecipare:

· Lucia Busatta – docente diritto costituzionale UNITN, esperta in diritto sanitario;

· Francesca Ruggiero – biologa nutrizionista, esperta in alimentazione nella fertilità;

· Valentina Bartolomei – psicologa specializzata in psicoterapia, sessuologa clinica e consulente di coppia;

· Chiara De Pol – presidente Lotus – Oltre il tumore al seno;

· Elisa Zeni – presidente Anvolt del Trentino.

“Quelli della Medicina di genere sono temi importanti – dice Conzatti – Dobbiamo parlare di salute al femminile? Sì. Senza stereotipi. Dinamiche ormonali, fertilità, assistenza psicologica in ambito oncologico sono temi che toccano molti aspetti della salute delle donne e temi complessi rispetto ai quali servono voci competenti e multidisciplinari come quelle che abbiamo coinvolto in questa Tavola rotonda. Dobbiamo recepire le disposizioni nazionali relative al Piano per l’applicazione e la diffusione della Medicina di genere e le disposizioni europee in merito al Diritto all’oblio oncologico”.

“Per questo – prosegue Conzatti – vogliamo dar vita ad un Tavolo permanente per la salute delle donne, aperto e trasversale che sia di approfondimento e diffusione in materia di medicina di genere così da stimolare la Provincia autonoma a tornare ad essere fulcro di innovazione per APSS e centri di ricerca. Dobbiamo lavorare per migliorare la qualità di vita delle persone senza slogan, insulti, minacce, scontri. Il compito della politica deve essere quello di fare stare meglio le persone, con maggiore attenzione per quelle più in difficoltà”.

Info: https://donatellaconzatti.com/2023/06/30/scelta-per-la-salute-delle-donne/