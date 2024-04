PAT * METEOTRENTINO: « RISCHIO GELATE FINO A VENERDÌ 26 APRILE, ATTESO LO ZERO TERMICO A QUOTA 1.100-1.300 METRI »

15.30 - martedì 23 aprile 2024

Nuovo avviso diffuso da Meteotrentino. Rischio gelate fino a venerdì. Persiste una depressione sul Trentino, che da una settimana vive una situazione di variabilità meteorologica con temperature ben al di sotto della media del periodo.

Fresco e nuvolosità che ci accompagneranno anche anche nei prossimi giorni e soprattutto durante la notte, con le temperature che scenderanno sotto lo zero mediamente oltre i 1100 metri, ma anche a quote inferiori. Meteotrentino, d’intesa con la Fondazione Edmund Mach, ha diffuso oggi un nuovo avviso gelate per le prossime tre notti, quando lo zero termico è atteso a quota 1100 – 1300 metri ma con la colonnina che potrà toccare valori negativi soprattutto oltre i 500 metri di quota, nelle zone pianeggianti e poco ventilate, in caso di schiarite.

Il dettaglio delle previsioni

Nella prossima notte è prevista estesa nuvolosità, tuttavia, prima dell’alba, soprattutto nelle vallate occidentali sono possibili delle schiarite e quindi non è escluso che le temperature possano scendere localmente su valori prossimi o poco inferiori a 0°C, soprattutto nelle zone pianeggianti e poco ventilate alle quote più alte.

Nella notte tra mercoledì e giovedì è attualmente prevista nuvolosità scarsa e venti assenti o deboli; tuttavia l’umidità dell’aria sarà piuttosto alta e ciò potrebbe limitare il calo termico favorendo la formazione di foschie o nubi basse soprattutto alle quote più basse e sui settori meridionali. Ciononostante, soprattutto oltre 500 metri nelle zone pianeggianti e poco ventilate, le temperature potranno scendere 2 – 4 gradi sotto lo zero.

Nella notte tra giovedì e venerdì possibili annuvolamenti specie dopo mezzanotte e sui settori centro meridionali ma l’incertezza della previsione della nuvolosità ed i venti assenti o deboli non permettono di escludere che nelle zone pianeggianti le temperature possano scendere su valori prossimi o poco inferiori a 0 °C anche a quote basse. In seguito previsto l’afflusso di aria più mite proveniente da sud.