PAT * 36MA EDIZIONE TORNEO INTERNAZIONALE “CITTÀ DELLA PACE”: GEROSA, « VOLONTARIATO E GIOVANI, IL NOSTRO ORGOGLIO »

14.28 - sabato 23 marzo 2024

A Rovereto la presentazione della 36ª edizione del Torneo Internazionale “Città della Pace”. La Vicepresidente Francesca Gerosa: “Volontariato e giovani, il nostro orgoglio”. “Ci riempie d’orgoglio vedere tanti nostri giovani dedicarsi al volontariato garantendo quel ricambio generazionale fondamentale affinché il sistema Trentino possa rimanere nel tempo l’eccellenza che è oggi e farsi conoscere nel mondo per la sua professionalità. Ringrazio tutti gli organizzatori e gli sponsor, ma in particolare le ragazze e i ragazzi coinvolti. Quello presentato oggi è un appuntamento sportivo in grado di richiamare atleti da 9 nazioni e che oltre alla competizione vuole dare rilievo ai valori dello sport, del rispetto, del fair play, del gioco di squadra e della pace.

Da una iniziativa come questa si può prendere spunto per diffondere attraverso i giovani, che sono il nostro presente e il nostro futuro, i valori che lo sport è in grado di veicolare. Questo appuntamento registra anche una collaborazione perfettamente riuscita tra la comunità e il tessuto economico”: questo il commento della vicepresidente della Provincia autonoma di Trento e assessore all’istruzione, cultura e sport, politiche per la famiglia, per i giovani e per le pari opportunità Francesca Gerosa, che questa mattina ha partecipato a Rovereto alla presentazione della 36ª edizione del Torneo Internazionale “Città della Pace”, che si è tenuta presso gli spazi di Progetto Manifattura. Alla presentazione sono intervenuti anche Claudio Soini, presidente del Consiglio provinciale, la sindaca reggente di Rovereto Giulia Robol, Cristian Sala e Alessandro Bazzanella dell’organizzazione e Massimo Eccel vicepresidente del Coni di Trento.

“E’ una bellissima iniziativa, che ha un effetto importante su Rovereto ma anche su tutta la Vallagarina, e non solo – ha aggiunto la vicepresidente Gerosa – e permette ai giovani di confrontarsi e imparare il rispetto degli altri. Lo sport, ancora una volta, si fa portatore di valori e aiuta i ragazzi nel loro percorso di crescita”.

La 36a edizione del Torneo Internazionale “Città della Pace” è in programma come da tradizione durante il week end di Pasqua, dal 28 al 31 marzo 2024. Punta sui settori giovanili di tre discipline, calcio, basket e pallanuoto, e prevede eventi collaterali come la cerimonia di apertura alla Campana dei Caduti, la sfilata per le vie del centro che si concluderà in piazza Umberto Savoia sotto la cupola del MART e la cerimonia di chiusura allo Stadio Quercia, quest’anno riservata ai soli atleti e accompagnatori. In città sarà allestito – da giovedì a sabato nel Cortile Urbano di via Roma – il Villaggio dello Sport. In totale le squadre partecipanti saranno più di 130, per un totale di oltre 2000 atleti dagli 8 ai 17 anni di età. Saranno 9 le nazioni partecipanti al torneo. Il progetto Junior Team coinvolge come volontari i giovani delle scuole superiori e dei primi anni di università. Saranno 120 i ragazzi impegnati, ma in totale l’organizzazione conta oltre 250 volontari.