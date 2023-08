VIABILITÀ ITALIA * ESODO ESTIVO: « VOLUMI DI TRAFFICO INTENSO, BOLLINO ROSSO SABATO 19 E DOMENICA 20 AGOSTO »

Esodo estivo: previsioni di traffico per il fine settimana 18-20 agosto 2023 In occasione del prossimo fine settimana si prevedono volumi di traffico intenso, caratterizzati dagli spostamenti in direzione delle principali località balneari e di villeggiatura italiane e di confine, oltre che dai primi rientri di fine soggiorno estivo dalle zone turistiche ai centri urbani. In particolare, è contraddistinta con il bollino giallo la mattina di venerdì 18 agosto, mentre a partire dal pomeriggio di venerdì e per le intere giornate di sabato 19 e domenica 20 è previsto il bollino rosso. Per agevolare gli spostamenti dei vacanzieri è previsto il divieto di circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5t nella giornata di sabato dalle ore 08:00 alle ore 16:00 e nella giornata di domenica dalle ore 07:00 alle ore 22:00. Come di consueto, le società e gli enti gestori stradali ed autostradali hanno programmato le proprie attività in modo che, nei fine settimana e lungo le direttrici caratterizzate dai flussi di traffico più elevati, siano rimossi i cantieri di lavoro temporanei, attuando, laddove la rimozione non sia tecnicamente possibile, tutti gli accorgimenti necessari per assicurare la massimizzazione della sicurezza e della fluidità della circolazione e garantire il maggior numero di corsie possibili.

Il Dipartimento della Protezione Civile, per quanto riguarda lo scenario meteo atteso per i prossimi giorni, segnala che nella giornata di venerdì 18 agosto, è previsto tempo stabile e soleggiato con deboli fenomeni di instabilità pomeridiana sui rilievi del Centro-Nord; venti deboli e temperature in leggero aumento sulle pianure del Nord e nelle zone interne del Centro. Sabato 19 agosto, tempo stabile con bassa probabilità di temporali pomeridiani sui rilievi; venti deboli e temperature stazionarie o in ulteriore leggero aumento sulle pianure del Nord e nelle zone interne del Centro.

Domenica 20 agosto, tempo stabile con bassa probabilità di temporali pomeridiani sui rilievi; venti deboli con qualche rinforzo al Sud e temperature stazionarie o in ulteriore leggero aumento sulle pianure del Nord e nelle zone interne del Centro. Viabilità Italia, che monitorerà costantemente le condizioni di percorribilità della rete viaria di interesse nazionale, richiama l’attenzione di quanti si metteranno in viaggio affinché adottino una guida prudente e rispettosa delle norme di comportamento stradale, informandosi preventivamente sulle condizioni di traffico attese ed in atto. Si segnala inoltre che sul sito internet della Polizia di Stato, oltre al Piano esodo estivo, è disponibile un decalogo di consigli per coloro che vorranno prendere a noleggio un caravan, al fine di viaggiare in sicurezza e non incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa di settore ( https://www.poliziadistato.it/articolo/2899649450b206fbd445483372 ). Inviti alla prudenza Per tutti coloro che si metteranno alla guida di un veicolo si consiglia: • prima di partire: – verificare l’efficienza del veicolo; – sistemare razionalmente i bagagli equilibrando i pesi e non sovraccaricando l’autovettura; individuare una corretta posizione per il trasporto degli animali; – evitare pasti abbondanti e bevande alcoliche; – essere sufficientemente riposati; – tenersi costantemente aggiornati sulle condizioni del traffico, non potendosi escludere locali disagi o l’adozione di provvedimenti di regolazione della circolazione per favorire la fluidità degli spostamenti. • durante il viaggio: – tenere allacciate le cinture di sicurezza, anche posteriori; – utilizzare per i bambini gli appositi “seggiolini”; – non distrarsi durante la guida (con il telefonino, la radio, la sigaretta, ecc.); – fare soste frequenti; – moderare la velocità; – mantenere la distanza di sicurezza dal veicolo che ci precede; – usare prudenza nei sorpassi; – non impegnare mai la corsia di emergenza, se non nei casi di necessità; – sulle autostrade a tre corsie, viaggiare comunque sulla prima corsia di marcia, a destra.