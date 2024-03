ON. AMBROSI (FDI) * COMUNE DI BARI: « DOPO ‘RETTIFICA’ EMILIANO IMMEDIATE SCUSE E DIMISSIONI SUE E DI DECARO UNICA SOLUZIONE POSSIBILE »

18.37 - domenica 24 marzo 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione) –

“Dopo la sconcertante ‘rettifica’ di Emiliano in merito al vergognoso episodio di richiesta di ‘affidamento’ di Decaro alla sorella di un noto boss mafioso locale, ‘rettifica’ che non smentisce ma anzi purtroppo pienamente conferma nella sostanza i fatti, le immediate scuse di fronte alla comunità pugliese e di tutta Italia, unitamente alle dimissioni, appaiono ormai l’unica soluzione praticabile.

Proprio la ‘rettifica’ ha reso infatti del tutto insostenibile una situazione che per i due era già assai complicata. Si volti pagina, si passi all’antimafia dei fatti e non dei comportamenti equivoci a doppio senso: perché se si è minacciati dalla criminalità si va in Procura, dalla Polizia di Stato o dai Carabinieri, non certo a parlare con i parenti dei mafiosi per chiedere protezione”.

Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia.