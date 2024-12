NURSING UP TRENTO * CONTRATTO SANITÀ: «LA PAB INVESTE NELLA VALORIZZAZIONE DEI PROFESSIONISTI SANITARI, FUGATTI SI MUOVA NELLA STESSA DIREZIONE»

09.33 - mercoledì 4 dicembre 2024

LA PROVINCIA DI BOLZANO INVESTE NELLA VALORIZZAZIONE DEI PROFESSIONISTI SANITARI, CHIEDIAMO A FUGATTI DI MUOVERSI NELLA STESSA DIREZIONE!.

La vicina Provincia di Bolzano, nel contratto firmato in questi giorni, ha previsto indennità di specificità infermieristica e di tutella del malato, riservate ai professionisti sanitari del comparto, con riconoscimenti economici doppi rispetto a quelli previsti nel contratto della nostra Provincia! Per arginare la fuga di professionisti verso l’Alto Adige e le nazioni estere, chiediamo a Fugatti di intervenire celermente, destinando appropriate risorse economiche nella legge di bilancio in discussione, dobbiamo da un lato attrarre professionisti dalle regioni vicine, dall’altro trattenere i nostri, migliorando anche le condizioni lavorative sempre più scadenti.

La situazione è sempre più critica, per le carenze di personale infermieristico sono stati chiusi 26 posti letto a Rovereto, a Trento ridimensionamento di attività in osservazione breve ed altri reparti dell’Apss sono in crisi. È necessario limitare il turnover di personale, che porta molteplici problematiche, con un aumento dei costi, maggiori carichi di lavoro per il personale in servizio ed impatto negativo sul benessere psico-fisico. È ormai imprescindibile individuare meccanismi economici per fidelizzare all’azienda i nostri professionisti! Inoltre, quello della fidelizzazione è un meccanismo trattato da uno studio pubblicato sul British Medical Journal (Bmj), che ha analizzato l’impatto potenziale di un fenomeno già in essere: un aumento del numero di professionisti sanitari che abbandonano le strutture sanitarie, in cerca di condizioni lavorative ed economiche migliori, potrebbe costituire un rischio per la qualità delle cure.

È vero che il fenomeno della carenza di personale infermieristico riguarda tutta l’Europa, ma come mai i professionisti inglesi, tedeschi e svizzeri non vengono a lavorare da noi, mentre i nostri si rivolgono all’estero ed in particolare in quei paesi? La politica nostrana si faccia questa domanda e si dia una risposta.

A differenza poi dei professionisti medici, le prospettive future per il personale infermieristico sono negative in termini numerici, avremo moltissimi pensionamenti e domande in calo presso le università, con conseguente deficit nel ricambio generazionale, dobbiamo iniziare a pensare ad incentivare anche i nostri studenti, come a Bolzano.

L’attuale contratto di Trento, grazie al recepimento di alcune delle nostre proposte, ha iniziato a dare risposte economiche positive, manca ancora tutta la parte normativa, che dovrà introdurre norme per migliorare la conciliazione vita-lavoro. I nostri professionisti ora meritano il salto di qualità, devono essere collocati in una categoria contrattuale superiore, con adeguati percorsi di carriera. Ora in Provincia di Trento si proceda con decisione e si definiscano le priorità di intervento, bisogna investire sui nostri sanitari prima che sia troppo tardi, Bolzano e le altre nazioni lo hanno capito da un pezzo!

Cesare Hoffer- Nursing up Trento