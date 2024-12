ASSESSORE PAT GOTTARDI RISPONDE A INTERROGAZIONE DEGASPERI (ONDA) * IMPATTO BYPASS SU FERROVIA TRENTO-MALÉ: «LA DURATA DELL’INTERRUZIONE È DI 600 GIORNI»

Egregio Signor Claudio Soini – Presidente del Consiglio provinciale

Interrogazione a risposta scritta n. 602

Oggetto: L’impatto del Bypass sulla ferrovia Trento-Malé

Sarebbe intenzione della Provincia chiudere la tratta della ferrovia da Lavis a Trento per i lavori del bypass per 1.000 giorni lavorativi, ovvero tre anni. Ciò comporterà un enorme disagio per tutti gli utenti provenienti dalla Val di Non e Sole

che a Lavis dovrebbero scendere dal treno e passare sull’autobus, che come ben noto presenta già le sue criticità. Non avranno più la possibilità di caricare la bicicletta per muoversi nel centro città e probabilmente la conseguenza sarebbe un costante aumento dei mezzi privati che diventeranno per molti pendolari indispensabili per spostarsi dalle valli al capoluogo.

Sembrerebbe inoltre che la rimessa di Croviana verrà conseguentemente occupata dal materiale per la revisione dei treni, attualmente custodito a Trento. Se ciò fosse confermato comporterebbe il trasferimento del gruppo di lavoro del personale viaggiante da Croviana a Mezzana, causando allo stesso notevoli disagi.

La nuova rimessa di Croviana era nata infatti per far fronte alle necessità di servizio del personale viaggiante, oltre ad essere vicina a Malè, mediante una serie di locali accessori quali sala autisti, spogliatoi, servizi igienici, foresteria e dall’esigenza di trovare un’adeguata collocazione ai mezzi, circolanti sia su gomma che su ferro, razionalizzando l’attuale sistema di ricovero dei mezzi stessi.

Tutto ciò premesso si interroga la Giunta provinciale per sapere

1. se è confermata l’intenzione di chiudere la tratta della ferrovia da Lavis a Trento per 1.000 giorni lavorativi e quali si prevede saranno le rispettive date di chiusura e riapertura della tratta;