PAT * ROVERETO (TN): «INAUGURATO IL SOTTOPASSO DI PIAZZALE ORSI, CON OTTO MESI DI ANTICIPO»

15.34 - martedì 10 settembre 2024

Sabato scorso l’apertura in via sperimentale al pubblico, oggi il taglio del nastro con le istituzioni a simboleggiare l’importanza dell’infrastruttura per città e territorio. Rovereto, inaugurato il sottopasso di piazzale Orsi con otto mesi di anticipo

Taglio del nastro “ufficiale” per il nuovo sottopasso pedonale di piazzale Orsi a Rovereto, nevralgico passaggio che ora corre 10 metri più in basso rispetto alla statale 12 tra la stazione e Corso Rosmini.

Dopo la rimozione della passerella esterna in metallo avvenuta nella notte del 27 agosto scorso, l’apertura in via sperimentale al pubblico a partire dallo scorso fine settimana e la riapertura delle scuole di ieri ieri, questa mattina è arrivata l’inaugurazione alla presenza dei vertici delle istituzioni: il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, la sindaca di Rovereto Giulia Robol e la giunta comunale, i tecnici dell’Agenzia provinciale opere pubbliche e del Comune di Rovereto, i professionisti che hanno partecipato alla progettazione e alla direzione lavori, gli operai e le imprese coinvolte. Un momento utile per ringraziare tutti coloro che hanno preso parte all’intervento e sottolinearne la valenza – anche al netto dei disagi e delle modifiche alla viabilità necessarie per l’avanzamento del cantiere – per la città e il territorio della Vallagarina.

Un’opera promossa dalla Provincia in collaborazione con il Comune, nata da un percorso avviato nelle giunte precedenti di entrambe le istituzioni e ultimata per la parte pedonale con otto mesi di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale fissata nell’aprile 2025 (mentre si continuerà con l’ultimo appalto dei quattro, relativo al completamento della discenderia lato est).

“Un’opera molto sentita e attesa dalla popolazione ma anche strategica per la città di Rovereto – ha affermato il presidente Maurizio Fugatti –. Ringrazio i tecnici e le imprese che si sono succedute nei vari lotti per l’ottimo lavoro svolto. Conoscevamo bene la difficoltà di questo progetto, ma eravamo certi che una volta terminati i lavori ci saremmo trovati di fronte a un’opera importante, di pregevole fattura e realizzata con professionalità e competenza. Una nuova dimostrazione di come, quando le amministrazioni lavorano in sinergia, opere importanti come questa vengono effettuate nel migliore dei modi”.

“Il sottopasso – ha ricordato la sindaca di Rovereto Giulia Robol – garantirà la permeabilità della parte ovest con la parte est della città attraverso l’infrastruttura sia pedonale che ciclabile. Il ripristino della viabilità carrabile ha già migliorato lo scorrimento del traffico e la presenza dei due punti di accesso pedonale con le loro pensiline, hanno cambiato l’aspetto dell’ingresso di piazzale Orsi. Il proseguimento dell’opera che riguarda il passaggio ciclabile fino a via Zeni e il progetto della nuova stazione autocorriere, sono gli altri due interventi strategici per la città previsti nel protocollo d’intesa con la Provincia che ne cambieranno ulteriormente il volto.”

L’intervento

Il sottopasso di piazzale Orsi rientra negli interventi per la mobilità di Rovereto concordati tra la Provincia e il Comune di Rovereto. Il cantiere in corso riguarda la prima unità funzionale (costo circa 7,1 milioni di euro) del sottopasso (opera C-67) dal costo di 11,2 milioni di euro totali. Attualmente è stato completato il lotto (su quattro complessivi) che riguarda l’accesso pedonale, mentre i primi due lotti sono ultimati (parte della discenderia, cioè la rampa di accesso da corso Rosmini, e lo spostamento della rete del gas). Il quarto, relativo al completamento della discenderia davanti al bar Iris, prevede sei mesi di lavoro, quindi con gara nel corso dell’anno, avvio dei lavori in inverno e conclusione entro il 2025.