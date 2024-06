PRESIDENZA CONSIGLIO * VERTICE G7 – BORGO EGNAZIA (PUGLIA): «BILATERALI, IL PREMIER MELONI HA INCONTRATO ADESINA – TRUDEAU – TEBBOUNE – LULA DA SILVA – BANGA» (RIVEDI DIRETTA STREAMING)

15.48 - sabato 15 giugno 2024

La conferenza stampa del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a conclusione del Vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi G7 che si è tenuto in Puglia dal 13 al 15 giugno.

Si è concluso oggi in Puglia, con la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi G7. Nella terza giornata dedicata ai bilaterali, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il Presidente del Gruppo della Banca africana di sviluppo (AfDB) Akinwumi A. Adesina, il Primo Ministro del Canada Justin Trudeau, il Presidente della Repubblica Algerina Democratica e Popolare Abdelmadjid Tebboune, il Presidente della Repubblica Federale del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva e, infine, il Presidente della Banca Mondiale Ajay Banga.

7 Summit: President Meloni’s press conference (English audio)

President of the Council of Ministers Giorgia Meloni’s closing press conference following the Summit of the G7 Heads of State and Government, held in Puglia from 13th to 15th June.