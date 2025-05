GDF – GUARDIA DI FINANZA / TRENTO * INCONTRI ISTITUZIONALI: «IN VISITA IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA RAIMONDI, “GRAZIE PER L’IMPEGNO, A TUTELA DELLA LEGALITÀ”»

14.01 - venerdì 9 maggio 2025

Nell’odierna mattinata, il Procuratore distrettuale della Repubblica di Trento, dott. Sandro Raimondi, si è recato in visita di commiato presso la Guardia di Finanza ove è stato accolto dal Comandante Regionale, Gen. B. Gavino Putzu, dal Comandante Provinciale di Trento, Col. Danilo Nastasi, e dal Comandante Provinciale di Bolzano, Col. t.SPEF Giuseppe Dinoi.

Il Procuratore ha rivolto il proprio saluto ad una rappresentanza di Fiamme gialle ed ha espresso parole di gratitudine per la dedizione profusa in questi anni nello svolgimento delle indagini in diversi settori a tutela della legalità e della sicurezza economico-finanziaria, complimentandosi per la pregevolezza di molte significative operazioni, con proiezioni anche al di fuori del territorio regionale ed esortando a proseguire nel costante e diuturno impegno in favore della collettività.

Il Comandante Regionale ha rivolto, a sua volta, un saluto al Procuratore a nome di tutti i Finanzieri in servizio nelle Provincie autonome di Trento e Bolzano, ringraziandolo per l’attestato di stima rivolto al Corpo, per la vicinanza da sempre dimostrata alla Guardia di Finanza e per la sapiente ed esperta direzione di importanti attività di indagine da parte della Procura distrettuale.