CONSIGLIO PAT * “LINGUA, GENERE E DEMOCRAZIA”: «CONVEGNO DI CPO – FIDAPA, PATROCINATO DA FONDAZIONE CARITRO (16/5- 16.00)»

Patrocinio della Fondazione Caritro. “Lingua, genere e democrazia”: convegno di Cpo e Fidapa. Introduzione della presidente Marilena Guerra, modera Marco De Matthaeis.

Un convegno dedicato all’importanza dell’utilizzo di un linguaggio attento al genere, alla promozione dell’equità e al contrasto degli stereotipi. Lo organizza la Commissione provinciale pari opportunità (Cpo) con Fidapa e il patrocinio della Fondazione Caritro. L’appuntamento è per il 16 maggio prossimo dalle 16.00 alle 18.00 nella sala della Fondazione Caritro in via Calepina 1 a Trento.

L’ingresso è libero; l’evento sarà introdotto dalla presidente della Cpo e di Fidapa Marilena Guerra e moderato dal giornalista Marco De Matthaeis. Interverranno Stefania Cavagnoli, ordinaria di Linguistica applicata e Glottodidattica all’Università Tor Vergata, Annamaria De Cesare, ordinaria di Linguistica romanza alla Technische Universität di Dresda, Annalisa Voltolini, vicepresidente dell’Ordine dei medici di Brescia e coordinatrice della commissione Medicina di genere specifica dell’Ordine, e Gino Cecchettin, presidente della Fondazione Giulia Cecchettin.