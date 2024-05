“GARDA TRENTINO TRAIL“ * ATLETICA: « BATTUTO OGNI RECORD DI PARTECIPAZIONE, 1.700 GLI ATLETI IMPEGNATI AD AFFRONTARE LE CINQUE DISTANZE (17-19/5) »

17.30 - martedì 7 maggio 2024

Il Castello di Arco come simbolo, i quattro laghi del territorio come riferimento geografico, una crescita costante che permette di anno in anno di guardare a nuovi obiettivi: sono questi i presupposti con cui Garda Trentino Trail si presenta alla nona edizione della propria storia.

Tra il 17 ed il 19 maggio l’evento allestito dall’omonima Asd coordinata dal presidente Matteo Paternostro richiamerà sui sentieri del Garda Trentino e della Valle di Ledro oltre 1.700 atleti di 30 nazioni, impegnati ad affrontare le cinque distanze che compongono l’offerta di una manifestazione cresciuta notevolmente nel corso degli anni, anche in termini di legame con il territorio, come dimostra la rafforzata partnership con una realtà industriale di Arco del calibro di Aquafil.

L’edizione 2024 di Garda Trentino Trail è stata presentata nella mattinata odierna al cospetto degli affreschi della suggestiva sala Nicolò d’Arco messa a disposizione dal Ristorante Alla Lega di Arco, alla presenza del presidente dell’APT Garda Dolomiti Silvio Rigatti, del sindaco di Arco Alessandro Betta e dell’assessore allo sport Dario Ioppi, del sindaco di Nago-Torbole Gianni Morandi, dell’assessore allo sport di Riva del Garda Lorenzo Pozzer e dell’assessore Giancarla Tognoni in rappresentanza del Comune di Tenno; l’assessore Luca Zendri ha quindi voluto far arrivare la vicinanza del Comune di Ledro nonostante fosse impegnato all’estero.

“Dopo il debutto di dodici mesi fa, è confermata la formula Extra – sono le parole di Paternostro – si tratta di un ultratrail da affrontarsi in autonomia seguendo una traccia di 150 chilometri con oltre 10.000 metri di dislivello. La grande novità del 2024 è che la partenza di Garda Trentino Trail Extra, alle 12:30 di venerdì 17 maggio, sarà data dal Prato della Lizza del Castello di Arco, da dove gli oltre 70 iscritti (quasi il doppio rispetto alla prima edizione) saliranno alla Torre Renghera, elemento sommitale del maniero, per poi intraprendere il viaggio personale che nel tempo massimo di 50 ore li riporterà ad Arco, dopo aver toccato le sommità del Monte Stivo, del Monte Altissimo, Punta Larici ed aver valicato le Alpi di Ledro per scendere nel tennese”.

Un autentico viaggio che per alcuni durerà due giorni e due notti, con la possibilità di godere di tre basi vita (Mori, Nago, Val Concei) in cui i partecipanti troveranno il loro bagaglio personale, ristori caldi e un posto dove riposare o dormire.

Sabato 18 maggio quindi sarà la volta del trittico di gare che ha composto il fulcro di Garda Trentino Trail sin dalla sua nascita. La distanza ammiraglia – il vero e proprio Garda Trentino Trail – scatterà alle 8:00 dal lungo lago di Riva del Garda proponendo un tracciato di 62Km con 3800 metri circa di dislivello verso l’analogo traguardo di Arco. Ledro Trail (44Km – 2.400m dislivello) prenderà il via invece alle 10:30 dal territorio comunale di Ledro, per risalire verso il Sentiero della Pace e riunirsi al tracciato principale per raggiungere il Rifugio Nino Pernici. La terza partenza del sabato, sarà quella del Tenno Trail: alle 11, da Arco, ecco il via del percorso di 30Km con 1800 metri circa di dislivello.

Saranno 1500, atleta più, atleta in meno, ad affrontare sabato il “trittico originale”, mentre il rettilineo d’arrivo di Viale delle Magnolie di Arco attenderà i protagonisti della Extra. Domenica, sarà quindi la volta di Garda Trentino Run, la distanza minore con i suoi 11Km disegnati attorno ad Arco per un dislivello complessivo di 600 metri. La prova più breve del lotto, giunta alla quinta edizione, permetterà di attendere tutti gli atleti impegnati nella Extra e per chiudere al meglio l’intenso fine settimana di gara.

I PROTAGONISTI – Garda Trentino Trail si appresta a celebrare l’ennesimo record di presenze, in un 2024 che segna un netto incremento delle iscrizioni straniere, con un totale di oltre 30 nazioni rappresentate e circa il 20% di atleti provenienti nel complesso dall’estero.

Per il comitato organizzatore è un piacere poter salutare il ritorno dello svedese Petter Restorp: il suo arrivo da trionfatore di Garda Trentino Trail Extra lo scorso maggio è diventato un momento iconico nella crescita dell’evento e lo scandinavo sabato 18 maggio sarà al via di Garda Trentino Trail, sulla distanza di 62 km. Insieme a lui, numerosa è la squadra del Team La Sportiva International che al pari del Team Scarpa (Italia e Germania) e del Team Petzl ha scelto l’occasione offerta da GTT e dal territorio del Garda Trentino per abbinare un periodo di preparazione ad un momento agonistico, elemento questo che porterà in gara tanti atleti di livello internazionale.

LE PAROLE DELLE AUTORITA’:

Silvio Rigatti, presidente APT Garda Dolomiti: “Per il nostro territorio poter contare su eventi come Garda Trentino Trail è un’autentica fortuna. Abbiamo potuto vivere nei giorni scorsi il successo del Bike Festival ed ora si propone nel Garda Trentino una nuova manifestazione in grado di portare attenzione e di confermare come il nostro territorio sia ideale per la pratica outdoor a tutto tondo”.

Alessandro Betta, sindaco di Arco: “Grazie agli organizzatori e al loro impegno, grazie a Garda Trentino Trail che concorre a rendere la nostra città ancora più nota e conosciuta nel mondo sportivo: nel giro di pochi anni l’evento ha saputo crescere e continua a farlo, seguendo un percorso lineare e costantemente legato al territorio e l’amministrazione non può che riconoscere tutto questo. A maggiore in questo 2024 che vedrà protagonista anche il Castello di Arco con un ruolo chiave nella partenza di Garda Trentino Trail Extra”.

Dario Ioppi, assessore allo sport e turismo di Arco: “Garda Trentino Trail assieme agli altri eventi come Garda Trentino Half Marathon e gli eventi su pista allestiti dall’Atletica Alto Garda e Ledro permettono di rafforzare sempre più il ruolo baricentrico di Arco nel mondo del running e della corsa a tutto tondo. Un progetto sul quale stiamo lavorando, per fare rete, per creare un sistema virtuoso di crescita collettiva”.

Gianni Morandi, sindaco di Nago – Torbole: “Eventi come Garda Trentino Trail sono fondamentali per mantenere alta l’attenzione e veicolare l’immagine del nostro territorio e delle nostre realtà: grazie per l’impegno che viene profuso nell’allestire un evento tanto articolato e per noi è un piacere poter in qualche modo essere di supporto”.

Lorenzo Pozzer, assessore allo sport di Riva del Garda: “La corsa è uno sport che si adatta alla perfezione al territorio, un’attività a basso impatto e per questo credo che vada sempre più veicolata: i nostri sentieri, i nostri percorsi sono ideali per chiunque abbia la passione del running e anche per questo mi sento di ringraziare Garda Trentino Trail per portare sempre più atleti a correre nelle nostre città e nelle nostre vallate”.

Giancarla Tognoni, assessore attività culturali di Tenno: “Mi preme sottolineare l’attenzione che Garda Trentino Trail ha da sempre alle peculiarità artistiche, storiche e paesaggistiche del nostro territorio. Il Castello di Arco è sicuramente una di queste, ma anche i tanti borghi medievali del comune di Tenno sono da sempre al centro dei tracciati di Garda Trentino Trail”.

GLI SPONSOR – Il 2024 ha portato anche molte novità sul fronte delle aziende che hanno deciso di correre accanto a Garda Trentino Trail. Dryarn®, brand di Aquafil con sede proprio ad Arco, quest’anno è tra i main sponsor dell’evento e sarà presente nel pacco gara insieme al brand Oxyburn con calze tecniche e polsiere dedicate a tutti i partecipanti. Dryarn® è la microfibra più leggera al mondo pensata appositamente per il mondo dell’abbigliamento sportivo, capace di dare vita a capi estremamente leggeri e traspiranti, in grado di garantire massimo comfort e libertà nei movimenti.

Una collaborazione che sottolinea ancor più l’attaccamento del comitato organizzatore al proprio territorio e che si inserisce in un contesto di partnership che coinvolge marchi prestigiosi come CimAlp, Leki, WildTee, realtà che si affiancano agli enti e alle istituzioni locali come la Provincia Autonoma di Trento, l’APT Garda Dolomiti, la Cassa Rurale Alto Garda e Rovereto. Anche nel 2024 Garda Trentino Trail sarà arricchito da un’area EXPO che dal venerdì alla domenica coinvolgerà espositori ed addetti ai lavori del mondo del trail e del running a tutto tondo nella cornice di Piazza delle Canoniche.

I RIFUGI ED IL TERRITORIO – Un evento come Garda Trentino Trail non può esistere senza l’appoggio del territorio in cui vive. Sono oltre 400 i volontari che sin dai giorni prima della partenza lavorano sui diversi percorsi, chi per segnare la traccia, chi per liberare i sentieri dalla neve o da rami e fogliame, chi per allestire i numerosi punti di ristoro presenti sui percorsi. Un gruppo che si appoggia alle numerose realtà e associazioni locali che garantiscono Garda Trentino Trail attraverso la loro presenza, un gruppo che nel 2024 si è allargato anche ai gestori dei Rifugi toccati dalle distanze maggiori. Il Rifugio Prospero Marchetti sul Monte Stivo, il rifugio Damiano Chiesa sul Monte Altissimo, il Rifugio Nino Pernici a Bocca di Trat si sono messi a disposizione per supportare Garda Trentino Trail, motivo questo di grande orgoglio – e di responsabilità – per il comitato organizzatore.