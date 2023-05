CCB – GRUPPO CASSA CENTRALE E BCC * ALLUVIONI EMILIA ROMAGNA E MARCHE: « PLAFOND DI 200 MILIONI A FAVORE DI PERSONE E AZIENDE COLPITE »

10.52 - giovedì 18 maggio 2023

Il Gruppo Cassa Centrale, insieme alle Banche di Credito Cooperativo affiliate operanti in Emilia Romagna e nelle Marche, è vicino alle Comunità colpite dai tragici eventi atmosferici di questi giorni, alla Protezione Civile e alle associazioni di volontariato che si stanno prodigando per salvare persone.

Viene fin da subito stanziato un primo plafond di Gruppo del valore di 200 milioni di Euro destinato alle persone e alle imprese colpite, con l’obiettivo di contribuire, con misure personalizzate, a risolvere i diversi tipi di esigenze che l’emergenza sta provocando.

Il Gruppo si sta anche organizzando per affiancare alle moratorie sui prestiti già in essere e ai nuovi finanziamenti accordati dalle singole Banche affiliate, l’assistenza sulle contribuzioni pubbliche, collaborando con le istituzioni per far pervenire ai destinatari finali le agevolazioni che saranno definite.

È nei momenti di difficoltà come quello che l’Emilia Romagna e le Marche stanno vivendo in questi giorni che la Cooperazione Mutualistica di Credito può e deve dare un aiuto concreto.