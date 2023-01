GALATEO (FDI – ALTO ADIGE) – INTERROGAZIONE * SICUREZZA: « IL PRESIDENTE KOMPATSCHER COME INTENDE ATTIVARSI PER DARE UNA RISPOSTA ALL’ESCALATION DI VIOLENZA NELLE STRADE? »

16.10 - lunedì 30 gennaio 2023

Un’interrogazione urgente al presidente della Provincia per chiedere come intenda attivarsi per garantire la sicurezza dei cittadini e dare una risposta concreta e tangibile alla continua escalation di violenza nelle strade e nelle case di tutta la provincia.

L’ha presentata quest’oggi il consigliere provinciale di Fratelli d’Italia Marco Galateo, alle luce dei tanti episodi di criminalità che stanno caratterizzando le città altoatesine in queste prime settimane del nuovo anno.

In queste giorni – scrive Galateo – stiamo assistendo ad una gravissima escalation di episodi di violenza e criminalità non solo nella città di Bolzano, ma in tutto l’Alto Adige: la furibonda lite con feriti della notte tra sabato e domenica in piazza Erbe a Bolzano è però solo la punta dell’iceberg. Basta scorrere le pagine dei quotidiani locali dell’ultima settimana per farsi una chiara idea di quello che sta accadendo nella nostra ex isola felice: furti a Raffica da Glorenza a Vipiteno, passando per Merano, Bolzano e Laives, grave episodio di violenza domestica a Bolzano, brutale stupro di gruppo in val Gardena. Non se ne può più.

Tra gli altoatesini – prosegue Galateo – c’è sempre più insicurezza e paura. Per questo lanciamo un appello al Presidente della Provincia. Preoccupa il silenzio dei vertici provinciali su questa situazione. E’ necessario intervenire al più presto. I nostri concittadini hanno il diritto di vivere in città tranquille e sicure, senza doversi rassegnare a una pericolosa ed inquietante presenza criminale che va affrontata e sconfitta. Stiamo assistendo ad una crescita esponenziale in tutto il territorio provinciale di preoccupanti fenomeni di criminalità, furti e violenze. Alcuni di questi, la rissa di sabato notte a Bolzano o la violenza sessuale della Val Gardena, ripropongono il tema, mai affrontato adeguatamente, della scarsa se non inesistente integrazione di molti immigrati, soprattutto di seconda e terza generazione, nel tessuto sociale. Un aspetto non trascurabile che deve essere affrontato al più presto.

