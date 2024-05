FMST * TRENTO – 80MO ANNIVERSARIO BOMBARDAMENTO RIONE S. MARTINO: « UNA GIORNATA DI RIFLESSIONI ED INCONTRI, AL CAFFÈ LETTERARIO “BOOKIQUE“ (13/5 – 9.30) »

15.03 - venerdì 10 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Lunedì 13 maggio a Trento l’Associazione nazionale vittime civili di guerra e la Fondazione Museo storico del Trentino, con la collaborazione del Comitato San Martino dentro, ricordano l’80° anniversario del bombardamento che il 14 maggio 1944 devastò il rione di San Martino. Dopo una celebrazione religiosa seguiranno alcuni momenti di riflessione presso il Caffè letterario Bookique, a cui parteciperanno anche alcune classi quinte della scuola primaria “Raffaello Sanzio” di Trento.

Durante la seconda guerra mondiale le bombe cominciano a essere sganciate sulla città di Trento il 2 settembre 1943, nella zona della Portela, vicino alla stazione ferroviaria, probabile obiettivo principale del bombardamento.

L’anno successivo, e precisamente il 13 maggio 1944, è il quartiere di San Martino, a nord del centro storico, ad essere colpito con particolare durezza. Quel giorno morirono circa 130 persone, furono distrutte 52 case e 124 vennero danneggiate gravemente. La chiesa di via San Martino fu quasi completamente distrutta.

Per ricordare questi tragici eventi l’Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANVCG) e la Fondazione Museo storico del Trentino lunedì 13 maggio propongono una mattinata di riflessioni che inizierà alle ore 9.30 con la celebrazione della Santa Messa nella Chiesa di San Martino. Seguirà poi una passeggiata nel rione, in cui Anna Pinotti guiderà i partecipanti tra storia e attualità.

Alle ore 11.00 il caffè letterario “Bookique”, in via Torre d’Augusto 29, ospiterà un incontro introdotto da Fabio Mattevi (presidente di ANVCG), in cui Giuseppe Ferrandi (direttore della Fondazione Museo storico del Trentino) ripercorrerà gli avvenimenti di quei tragici giorni.

L’incontro si concluderà con alcune considerazioni, rivolte in special modo agli alunni delle scuole partecipanti, sulle vittime civili di ieri e purtroppo di oggi, con il ricordo particolare di una persona protagonista di quel luttuoso giorno: don Beniamino Tarolli. Alle 14.30, infine, al cimitero di Trento sarà deposta una corona in onore delle vittime civili della guerra presso il monumento a loro dedicato.