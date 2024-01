FS PARK * STAZIONE FERROVIARIA MEZZOCORONA (TN): « 53 NUOVI POSTI AUTO, PARCHEGGIO APERTO 24 ORE SU 24

17.52 - martedì 30 gennaio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Fs Park, 53 nuovi posto auto alla stazione ferroviaria di Mezzocorona (Tn).

· aperto 24 ore su 24

· prevista funzione kiss&ride

· investimento di circa 280.000 euro

È stato inaugurato oggi dal Sindaco di Mezzocorona il parcheggio della stazione ferroviaria gestito da FS Park, società del Polo Urbano e gestore unico della sosta per il Gruppo FS Italiane.

L’hub, aperto tutti i giorni 24 ore su 24, può ospitare fino a 53 auto e prevede anche la funzione kiss&ride, con i primi 10 minuti di sosta gratuita per chi accompagna o accoglie i viaggiatori in partenza e in arrivo.

Il parcheggio, con ingresso da Piazza Trento e collegamento pedonale diretto con la stazione, è un’area pensata per rendere fruibile ogni tipo di sosta: uno stallo “rosa” è riservato per le donne in stato di gravidanza o neomamme, mentre, esternamente sul piazzale di stazione, due stalli “blu” sono riservati ai passeggeri a mobilità ridotta. Inoltre, è presente l’accesso a controllo automatizzato con impianto di videosorveglianza dell’intera area e l’assistenza ai clienti in tempo reale da remoto.

L’investimento messo in campo da FS Park, di circa 280.000 euro, ha riguardato anche l’adeguamento e il potenziamento dell’impianto di illuminazione a basso consumo energetico, l’incremento delle superfici permeabili dell’area e la realizzazione della recinzione di protezione.

La realizzazione del nuovo parcheggio di Mezzocorona si inserisce fra gli obiettivi del Gruppo FS Italiane per il miglioramento dell’accessibilità alle stazioni ferroviarie, anche attraverso infrastrutture e servizi per il potenziamento dello scambio modale.

Il piano tariffario predisposto incentiverà l’integrazione con gli altri servizi di mobilità sostenibile e prevede un costo di 1.50 € all’ora, con un massimo giornaliero di 7 € per la sosta breve con delle soluzioni di abbonamenti mensile del costo di 65 €, che verrà ridotto a 55 € ai possessori di abbonamento ferroviario.