APT ALPE CIMBRA (TN) * “LA FORESTA DEGLI INNOVATORI“: « PER RICOSTRUIRE I LUOGHI COLPITI DALLA TEMPESTA VAIA, A FOLGARIA (16/9) »

18.07 - lunedì 21 agosto 2023

Alpe Cimbra (Tn): La Foresta degli Innovatori – Seconda Edizione a Folgaria il 16 settembre 2023. Un nuovo luogo per ispirare, uno spazio simbolico dove la capacità di innovare può mettere radici. La seconda edizione di un evento che anno dopo anno ci permetterà di ricostruire i luoghi colpiti dalla tempesta Vaia, creare legami e scrivere la società che vogliamo. Divertimento e impatto, insieme: tra talk, incontri e connessione con la natura costruiremo la Foresta degli Innovatori.

Lo scopo è raccontare quanti giovani costruiscono ogni giorno valore per la società, attraverso ricerca, informazione, arte, sport e cultura. Spesso ci concentriamo su ciò che non funziona, quando abbiamo invece il dovere di costruire fiducia.

1000 nuovi alberi – Ogni albero piantato è dedicato a chi si mette in gioco per dare forma al futuro che desidera: è questo, secondo noi, che significa essere “innovatori”. Insieme alle community di VAIA, Forbes U30, Global Shapers, istituzioni e amici.

La nuova Foresta sarà dedicata agli under35, ma sarà ovviamente di tutti: chiunque abbia voglia di crearla con noi è il benvenuto!

L’evento, gratuito, è organizzato da VAIA in collaborazione con NATURASì, il Comune di Folgaria e l’Apt Alpe Cimbra.

PROGRAMMA sabato 16 settembre

· 9.30 – ritrovo e colazione con Slow Food Youth Network Trentino

· 10.00 – meditazione e respirazione con Martina Rando

· 11.00 – talk: la parola agli innovatori

· 13.00 – pausa pranzo con La Reina Pepiada (foodtruck), BlackSheep Bistrot (stand) e Hangar (bistrot)

· 14.00 – piantumazione: CREIAMO LA FORESTA!

· 16.30 – workshop con Talent Garden

· 17.30 – Let’s have fun

· 20.00 – Chiusura evento…ciao a tutti!

COSA PORTARE

· una zappa/vanga per la messa a dimora degli alberi

· una coperta per sedersi sul prato durante talk e workshop e che servirà anche per la meditazione (se preferisci, porta anche un materassino)

· borraccia

· abbigliamento comodo e caldo (un’ulteriore coperta per riscaldarsi è una buona idea!)

· torcia/frontalino

Si ricorda che nel corso dell’evento saranno scattate fotografie e realizzati brevi video. L’iscrizione gratuita comporta il consenso alla divulgazione di tale materiale a fini informativi e divulgativi.

Per iscriversi, utilizzare il seguente link MyShindig: La Foresta degli Innovatori – Seconda Edizione