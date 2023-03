DALPALÙ – CIA – ROSSATO (FDI) * NUOVO OSPEDALE DI CAVALESE: « LA LOCALIZZAZIONE NEI CONSIGLI COMUNALI ENTRO IL 31 MARZO, DECIDA LA POPOLAZIONE »

16.36 - giovedì 2 marzo 2023

Nuovo Ospedale di Cavalese, Dalpalù (FdI): “La localizzazione nei Consigli comunali entro il 31 marzo… Decida la popolazione!”

In questi giorni ci sono stati tre incontri informativi in Val di Fiemme, Val di Fassa e Valle di Cembra, volti ad illustrare due dei progetti riguardanti l’ Ospedale di Cavalese : quello della ricostruzione dell’attuale struttura a Cavalese e quello proposto dalla Mak Costruzioni da realizzare a Masi di Cavalese . Di fatto nessuna decisione è stata presa e non è previsto un ulteriore coinvolgimento della popolazione.

Il Presidente Maurizio Fugatti, al fine di attuare quanto previsto dal PUP sul processo di localizzazione, ha coinvolto formalmente la Comunità ed i Comuni di Fiemme chiedendo loro che esprimano preferenza su una delle due proposte o su un’eventuale nuova localizzazione entro il 31 marzo 2023. Saranno quindi solamente la Comunità ed i Comuni di Fiemme a poter esprimere formalmente la loro preferenza , sono esclusi il Comun General de Fascia e la Comunità della Valle di Cembra, in quanto Enti non obbligatoriamente tenuti all’espressione formale, che potranno solamente esprimere libere iniziative di indirizzo alla Provincia. Ci tengo a ribadire che secondo la mia opinione sarebbe preferibile far decidere la popolazione sul futuro di un bene importante come l’ Ospedale di Cavalese.

*

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia

Cons. Bruna Dalpalù

Cons. Claudio Cia

Cons. Katia Rossato