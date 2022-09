PACCHER (LEGA) * GRADUATORIE ITEA: « ORA PREMIANO FINALMENTE GLI ITALIANI, AD AVERE LA PRECEDENZA ADESSO SONO FAMIGLIE CON FIGLI DISABILI O ANZIANI A CARICO »

12.43 - giovedì 22 settembre 2022

Paccher: “Le graduatorie Itea ora premiano finalmente gli italiani”. “Le graduatorie Itea ora premiano finalmente gli italiani. Risposte vere (elenchi alla mano) quelle offerte dalla giunta provinciale, non chiacchiere, ad un problema come quello sentitissimo della casa” osserva il consigliere della Lega Roberto Paccher nel commentare la notizia uscita oggi sul giornale, quella che le recenti graduatorie Itea sono state rovesciate rispetto al passato, quando i primi posti erano tutti ad appannaggio di stranieri: “Come è noto i posti che concedono speranze di ottenere un alloggio si fermano attorno alla centesima posizione. Ed erano tutti o quasi occupati da stranieri.

Il presidente Fugatti e l’assessore Segnana hanno cambiato le regole per accedere alle case Itea ed ora, finalmente, in testa alle graduatorie ci sono i trentini. In particolare ad avere la precedenza adesso sono le famiglie che hanno figli disabili o che hanno degli anziani a carico all’interno dei loro nuclei. La residenza ha ancora un valore, certo, ma ora sono queste le condizioni che hanno maggiore peso nella compilazione delle graduatorie.

E sono queste, lontane mille miglia dalla retorica di una sinistra che sa solo promettere e criticare, le scelte di buon governo della Lega, di questa giunta di centrodestra” chiude Roberto Paccher.