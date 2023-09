FONDAZIONE CASSA RURALE – TRENTO * “LO ZEN E L’ARTE DELLA MANUTENZIONE DEI SOCIAL“: « BEPPE SEVERGNINI AL TEATRO SOCIALE (3/10) »

09.41 - martedì 19 settembre 2023

A inizio ottobre Beppe Severgnini al Teatro Sociale. Appuntamento importante, quello in calendario a inizio ottobre, offerto dalla Fondazione Cassa Rurale di Trento. Il Teatro Sociale della città capoluogo ospita “Lo zen e l’arte della manutenzione dei social”. E’ una messinscena teatrale del giornalista e scrittore Beppe Severgnini accompagnato da Carlo Fava al pianoforte.

Dal giovedì 21 settembre è possibile prenotare il proprio posto a teatro presso le biglietterie dell’Auditorium Santa Chiara e del Teatro Sociale. Lo spettacolo è in calendario martedì 3 ottobre ad ore 20.30 al Teatro Sociale di Trento – in via Oss Mazzurana 19.00.

“I social rappresentano il mezzo più rivoluzionario dell’informazione contemporanea. Uno strumento di cui pochi percepiscono la potenza. La gestione personale richiede attenzione, esperienza, pazienza, prontezza, creatività – si legge nella scheda di presentazione dello spettacolo – Le vicende di questi anni – crisi economica, pandemia, guerra, tensioni politiche – stanno mettendo alla prova le nostre democrazie. Bisogna sapersi muovere tra tecnologia, morale, diritto, senso civico. Beppe Severgnini e Carlo Fava si avventurano in questo viaggio, muovendosi tra parole, musica e ironia (anche gli insulti ricevuti via social diventano serenata!), accompagnati da alcuni grandi del passato, da Robert Pirsig a Giorgio Gaber”.