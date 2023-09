FONDAZIONE CASSA RURALE DI TRENTO – CDT * BORSE DI STUDIO: « A FINE OTTOBRE SCADE IL BANDO, TRE LE AREE TEMATICHE »

09.58 - martedì 12 settembre 2023

C’è tempo fino al 31 ottobre per presentare la domanda e concorrere all’assegnazione delle tre Borse di Studio, ognuna del valore di 12mila euro, istituite dalla Fondazione Cassa Rurale di Trento e indirizzate ai “giovani cervelli” delle zone dove agisce Cassa di Trento con sede e rete di sportelli.

Nel dettaglio: Trento, Aldeno, Cimone, Garniga Terme, Albiano, Altavalle, Cembra Lisignago, Lona-Lases, Segonzano, Sover, Lavis, Mezzocorona, Terre d’Adige, Rovereto, Besenello, Calliano, Volano, Nomi.

Le borse di studio sono destinate a giovani laureate e laureati che intendano iniziare o proseguire un progetto di alto livello di studio o perfezionamento o ricerca, presso Università o Istituzioni italiane o estere, pubbliche o private.

Tre le aree tematiche interessate dal riconoscimento: economico-giuridica, tecnico-scientifica, umanistico-artistica.

Le giovani e i giovani che si candidano devono aver conseguito o conseguire entro il 30 novembre 2023 diploma di laurea con votazione non inferiore a 105/110.

Inoltre, al 31 dicembre 2022, non devono aver compiuto il 23esimo anno di età, se in possesso di diploma di laurea triennale, o il 26esimo anno di età, se in possesso di diploma di laurea specialistica o laurea magistrale.

L’assegnazione si terrà entro il 7 dicembre 2023 e la decisione sarà affidata a una commissione esaminatrice formata, oltre che dai vertici della Fondazione, da rappresentanti del mondo accademico e delle professioni. La Borsa di studio dovrà essere fruita per percorsi di studio avviati entro il 30 giugno 2024.

Le Borse di Studio verranno consegnate durante un evento di premiazione ambientato all’interno di Sala Nones della sede di Cassa di Trento, in via Belenzani.

L’esito dell’assegnazione sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet della Fondazione www.fondazionecrtrento.it.