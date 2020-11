SAVOI (LEGA) * ZONE ROSSE COVID: « ESPONENTI DELLE OPPOSIZIONI STANNO GUFANDO SPERANDO CHE IL TRENTINO VENGA PENALIZZATO, CON LORO CERTI MEDIA (ANCHE SITI ON LINE) »

La vergogna della sinistra e i loro media. Non so (sono le ore 14.05 di venerdì 20 novembre) come sarà classificato in serata il Trentino dal governo delle sinistre a Roma.

Ma una cosa so per certa: che alcuni esponenti delle opposizioni del Trentino si devono vergognare. E con loro certi media (anche siti on line).

Stanno gufando sperando che il Trentino venga penalizzato. Godono sperando che il Governo ci costringa a chiudere tutto.

Sono in sostanza i parassiti della società, che hanno comunque uno stipendio o pensione assicurata a fine mese.

Passerà questo maledetto virus. Ci saranno tempi e modi per spiegare alla gente trentina chi ci ha voluto bene e chi no… Arriverà il momento della verità.

E tanti, che adesso gufano, si dovranno vergognare…

*

Alessandro Savoi

Consigliere provinciale e Presidente Lega Trentino