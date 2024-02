FBK * LABORATORIO TERRITORIALE: « STRUMENTI DIGITALI, IN VAL DI SOLE APERTI GLI SPORTELLI “AMICI DELLA SALUTE” DEI CITTADINI »

17.06 - giovedì 15 febbraio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Con l’arrivo del nuovo anno è entrato nel vivo il nuovo laboratorio territoriale “Vivere la Salute in Val di Sole”. L’iniziativa si colloca all’interno della “Strategia Nazionale delle Aree Interne” per lo sviluppo dei territori più periferici, che vede la Val di Sole come area di interesse nella Provincia autonoma di Trento (delibera n. 600/2023). L’obiettivo è di avvicinare l’assistenza sanitaria ai cittadini e dotarli di utili strumenti innovativi a supporto della gestione della propria salute. Il progetto è coordinato dal Dipartimento Salute e politiche sociali della Provincia e realizzato attraverso TrentinoSalute4.0, il centro di competenza per la sanità digitale costituito dalla Provincia Autonoma di Trento, l’Azienda Provinciale dei Servizi Sanitari e la Fondazione Bruno Kessler.

Le iniziative hanno avuto inizio a fine 2023 con degli incontri informativi rivolti alle amministrazioni comunali, associazioni e portatori di interesse del territorio. Da fine gennaio 2024 hanno aperto le porte i punti informativi sul territorio per supportare cittadini, pazienti ed associazioni ad utilizzare al meglio gli strumenti digitali per la gestione della salute, e proseguono gli incontri per collaborare alla creazione di attività con le comunità per promuovere sani stili di vita.

Nello specifico, a partire da fine gennaio, sono attivi tre sportelli aperti al pubblico che forniscono informazioni e supporto per scaricare le App TreC+ e Salute+ in queste giornate:

– ogni lunedì a Malè (presso la Comunità di Valle, piano terra, in via della Gana, 10) con orario 9:30-11:30;

– ogni martedì a Vermiglio (polo culturale in via di Borgo Nuovo) dalle 9:30 alle 11:30;

– ogni sabato a Pellizzano (al poliambulatorio di via Baschenis) con orario 09:30-11:30.

Il laboratorio “Vivere la salute” si sviluppa, con il supporto delle tecnologie, su tre aree d’azione: accesso online ai servizi sanitari, promozione della salute e di sani stili di vita e presa in carico, cura e assistenza.

Il primo obiettivo è quello di fornire a tutti i cittadini una sorta di cassetta degli attrezzi della salute, in primis TreC+ (portale e App), la piattaforma che permette a tutti gli iscritti all’anagrafe APSS l’accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), ai documenti sanitari (referti, ricette, vaccinazioni, …), di prenotare visite ed esami, visualizzare gli appuntamenti e accedere ai molti altri servizi offerti dal Servizio Sanitario Provinciale, tra cui il pagamento dei ticket, il cambio medico e la possibilità di delegare una persona di propria fiducia ad accedere alla propria TreC+. Altro importante strumento è rappresentato dall’App TreC Mamma per supportare le donne nel periodo della gravidanza.

Il secondo obiettivo è la prevenzione primaria con la promozione dei sani stili di vita, anche attraverso la nuova App Salute+ che permette di “prendersi cura” del proprio benessere, agendo soprattutto sui fattori di rischio modificabili, con particolare riferimento all’alimentazione e all’attività fisica. Salute+ offre inoltre uno strumento virtuale per coinvolgere e promuovere anche le realtà e le associazioni attive sul territorio. Con la loro collaborazione potranno essere creati ad esempio percorsi e camminate all’aperto che, attraverso l’App, incentivano l’attività fisica, forniscono informazioni importanti su come stare in salute e consentono a residenti e visitatori di scoprire aree meno conosciute della Valle.

Un terzo obiettivo riguarda lo sviluppo di nuovi modelli di assistenza per aiutare i pazienti cronici e i loro familiari nella gestione e monitoraggio della propria patologia con il supporto infermieristico e delle tecnologie.

Grande soddisfazione è stata espressa dal referente progettuale dei sindaci della Val di Sole Antonio Maini, che ha commentato: “Il progetto stimola i Sindaci a sentirsi costantemente coinvolti negli obiettivi di salute implementando azioni prioritarie per il miglioramento degli stili di vita ed agendo sui fattori di rischio modificabili. Il ruolo attivo delle Amministrazioni locali costituisce un importante tassello nella rete operativa, al fianco della Provincia, dei servizi preposti e delle Associazioni, proprio per la connotazione locale e territoriale che caratterizza l’ambiente nel quale si può costruire salute e prevenzione.”

“Il progetto “Vivere la Salute in Val di Sole” – sostiene l’Assessore provinciale alla Salute Mario Tonina – rappresenta un’opportunità significativa per favorire lo sviluppo di un modello di sanità più prossima ai cittadini. Con l’ausilio delle tecnologie, stiamo creando un ecosistema che non solo semplifica l’accesso ai servizi sanitari, ma promuove attivamente la prevenzione e l’adozione di stili di vita salutari. Questo sforzo collaborativo tra istituzioni e comunità persegue l’obiettivo principale di migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini attraverso un servizio sanitario sempre più di qualità e vicino ai bisogni di salute della popolazione”.

Vuoi saperne di più?

Per tutti i dettagli sull’iniziativa scrivi a viverelasalute@fbk.eu