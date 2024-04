DI SPIRITO E LUZZI (FDI) – CONSIGLIO COMUNE / ROVERETO * SICUREZZA: « VIOLENZA E VANDALISMI IN CITTÀ, PROPONIAMO L’AUMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA MUNICIPALE »

09.46 - venerdì 5 aprile 2024

Leggendo gli ultimi accadimenti di cronaca nera, i Consiglieri Comunali di FDI dicono basta. Non è possibile che in una piccola cittadina, quale è Rovereto, accadano episodi di gravità tale quale quelli accaduti nella giornata di ieri nel pieno centro cittadino.

L’amministrazione comunale non ha mai dato una risposta alle ripetute richieste di intervento, sollecitate da FDI, in ordine ad eventi degradanti accaduti in citta. Il tutto è sempre stato relegato in una indefinibile zona grigia, ritenuta irrilevante per la vita cittadina. Ora, troppi sono gli episodi di violenza, di vandalismo e di mancata osservanza di leggi e regolamenti. Che, quindi, la realtà sia diversa rispetto a quella sottolineata dall’amministrazione comunale.

Questo ulteriore gravissimo episodio costituisce una offesa nei confronti di tutti i cittadini ed, in particolare, di alcune categorie quali donne, bambini, anziani . Vi è una questione di ordine pubblico che deve essere tutelata al fine di assicurare ai cittadini l’esercizio di una vita tranquilla e libera. Non c’è sicurezza a Rovereto per le case e gli appartamenti visitati con frequenza dai ladri, non c’è sicurezza nelle ore notturne per le donne, che rinunciano ormai ad uscire da sole. Difficoltà notevoli esistono anche per i titolari dei bar, negozi spesso presi di mira da “malpensanti”. Un malessere diffuso, anche se ancor non palesemente espresso, pervade gran parte della popolazione che, comunque, non può più credere alle rassicurazioni del Palazzo Pretorio. Di fronte a questa situazione che, purtroppo, esiste la Giunta Comunale prende tempo.

Preso atto della preoccupazione che serpeggia nei cittadini concittadini si propone nell’immediato , sempre naturalmente in subordine alle direttive della Magistratura, dele Forze dell’Ordine e del Governo della Provincia, di aumentare le forze di Polizia municipale affinché venga compiuto un controllo capillare della città H.24.

I Consiglieri Comunali

Giuseppe Di spirito

Cristina Luzzi