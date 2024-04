DEVIGILI (ASSIEME) * AMMINISTRATIVE MEZZOLOMBARDO : « SIAMO UNA AGGREGAZIONE CHE È “COMUNITÀ”, AUTONOMA ED INNOVATIVA »

08.36 - sabato 13 aprile 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Assieme” non è un partito e pertanto non prende, né prenderà ordini né da Roma, né da Trento. “Assieme” non è la solita civica, che – come tutte le liste civiche – sono specchietti messi in campo dai partiti. “Assieme” è, e vuole essere, un’espressione della libera volontà di uomini e donne della nostra Comunità. È nata parlando con i cittadini di Mezzolombardo, ha raccolto le richieste e le aspettative della gente e, quando sarà in Consiglio Comunale, parlerà in nome e per conto della gente. Quindi una aggregazione che è “comunità”, che vuole essere autonoma e innovativa negli scopi e negli strumenti politici da utilizzare.

La prima rivendicazione che intende proporre è quella dell’alternativa e del cambiamento reale. Mezzolombardo da vent’anni è gestito di fatto dalle forze politiche di sempre. Sono quelle che non hanno interpretato il cambiamento e che hanno portato Mezzolombardo ad essere un qualsiasi paese del Trentino. E invece per la storia e le energie imprenditoriali e culturali che può esprimere Mezzolombardo merita ben altra posizione. Solo con un salto di qualità nella propria identità, nei propri programmi Mezzolombardo saprà farsi valere nelle sedi competenti, richiedere i finanziamenti dovuti, meritare il rispetto che la comunità merita.

“Assieme” quindi si presenta al giudizio dell’elettorato consapevole di essere volutamente fuori dagli schieramenti tradizionali e ormai superati. Né di centro sinistra, né di centro destra ma in perenne posizione di ascolto della gente. Quindi, in prospettiva, disponibile a parlare con tutti ma a parlare soprattutto di problemi e di prospettive concrete.

Nel programma, che abbiamo scritto grazie anche all’apporto di tanti concittadini, facciamo riferimenti alla concretezza e alla fattibilità delle proposte. Abbiamo messo in elenco alcuni problemi, che da anni attendono una soluzione e il nostro intento sarà quello di risolverli con realismo, con procedure celeri e calcolando bene le spese necessarie. Sono problemi – come si vedrà – che mirano a consolidare l’identità e l’immagine della borgata, a garantire ai cittadini i servizi essenziali, a cominciare da quelli sanitari, a sviluppare e favorire l’economia delle imprese presenti sul territorio, a rafforzare il senso di solidarietà verso le fasce di cittadini meno abbienti e fortunati.

*

Giorgio Devigili – Fondatore Lista Assieme

Mezzolombardo – Trento