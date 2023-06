RAI 3 – “ UN GIORNO IN PRETURA “ * « “SERENA MOLLICONE – LA STRADA PERDUTA”, IN ONDA IL 10 GIUGNO ORE 00.50 »

11.25 - venerdì 9 giugno 2023

Nuovo appuntamento con “Un giorno in Pretura”, la trasmissione di di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra, in onda sabato 10 giugno alle 00.50 su Rai 3. Serena Mollicone, una ragazza di 18 anni di Arce scomparve nel nulla il 1° giugno del 2001. Il suo corpo venne ritrovato due giorni dopo in un bosco poco lontano. Era stata colpita al volto, ed era poi morta per soffocamento. Vent’anni dopo, la Procura è convinta di riuscire a dimostrare che la responsabilità della morte della ragazza sia da attribuire a Marco Mottola, coetaneo di Serena Mollicone e figlio dell’allora Comandante della stazione dei Carabinieri di Arce, e che sia stato aiutato dai genitori a disfarsi del corpo. Secondo il Pubblico Ministero, il Maresciallo Mottola avrebbe compiuto una serie di depistaggi per sviare le indagini da sé e dalla famiglia. Depistaggi che portarono all’arresto del carrozziere Carmine Belli, poi assolto.