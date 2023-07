COMUNE TRENTO * 25 ANNI FARMACIE COMUNALI: « QUARANTESIMA ASSEMBLEA FEDERALE DI ASSOFARM, A PALAZZO GEREMIA (7/7) »

11.21 - mercoledì 5 luglio 2023

La società Farmacie comunali di Trento compie 25 anni e, per l’occasione, nella mattinata di venerdì 7 luglio ospita a Trento, a palazzo Geremia, la quarantesima assemblea federale di Assofarm. In verità la prima farmacia comunale della città ha aperto i battenti nel 1968 in via Veneto, in una zona allora ritenuta poco appetibile. Ma è nel 1997 che l’azienda municipalizzata diventa una società per azioni a totale capitale pubblico con 21 farmacisti soci. Oggi la società gestisce un dispensario farmaceutico a Nogaredo e venti farmacie di cui dieci a Trento, le altre a Lavis, Pergine Valsugana, Riva del Garda, Arco, Dro, Tenno,Volano, Pomarolo, Besenello, Rabbi.

“Non è la prima volta che veniamo a Trento per la nostra assemblea generale e non è nemmeno un caso – dichiara Venanzio Gizzi, presidente di Assofarm, associazione nazionale delle Farmacie comunali – Farmacie Comunali di Trento è un vero e proprio orgoglio per il nostro movimento, un’azienda che sa coniugare solidità di bilancio con servizi eccellenti e innovativi. Questo si traduce in cittadini ben assistiti e in sostegno economico all’Amministrazione comunale. Per tutti noi essere a Trento significa quindi confrontarsi con un’azienda di riferimento in tutto il Paese”.

Oltre a importanti modifiche statutarie volte a dare ad Assofarm una governance interna più moderna e dinamica, l’incontro del prossimo venerdì ha una rilevanza nazionale per i temi che verranno dibattuti a margine della relazione di bilancio del presidente. In particolare, il movimento che rappresenta oltre il 10% di tutte le farmacie italiane rifletterà sul ruolo della farmacia nel nuovo sistema sanitario territoriale, sulla necessità di rinnovare i rapporti economici con le istituzioni sanitarie locali e infine aprirà un primo confronto su come sviluppare maggiormente la sostenibilità in farmacia.

Assofarm rappresenta a livello istituzionale e sindacale le aziende speciali, i consorzi, i servizi farmaceutici e le società che gestiscono le farmacie pubbliche. Tutte le aziende e i servizi presentano bilanci positivi e annoverano utili in continua espansione che, nella grande maggioranza, vengono utilizzati per fornire servizi sociali. Il giro di affari, stimato intorno ai 1.700 milioni di euro, è per lo più costituito dalla vendita di medicinali. Alcune di queste aziende e società sono diventate “Imprese pluriservizi” facendo coesistere esigenze commerciali e finalità sociali e solidaristiche.

La Federazione si adopera per favorire l’estensione dell’attività delle associate dalla distribuzione finale e intermedia del farmaco al più vasto settore dell’erogazione di servizi a carattere sanitario e socio-assistenziale. Assofarm, che rappresenta tutta la distribuzione farmaceutica finale pubblica, è attiva e attenta interlocutrice nei confronti del Ministero della Salute, dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) del Ministero dell’Industria, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del settore intermedio della distribuzione finale privata.