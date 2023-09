DEGASPERI (ONDA) – INTERROGAZIONE * LICEO GALILEI: « CHE FINE HANNO FATTO LE ATTREZZATURE CHE COSTITUIVANO L’INTERA DOTAZIONE DELL’OFFICINA? »

09.05 - venerdì 8 settembre 2023

Interrogazione. Liceo Galilei: il mistero dell’officina scomparsa. Tramite la risposta ad apposita istanza di accesso inoltrata al Liceo G. Galilei è emerso che tutti i macchinari inventariati come dotazione dell’officina sono spariti. Nel dettaglio sarebbero scomparsi almeno i seguenti: tornio parallelo, trapano a colonna, troncatrice per ferro, 2 saldatrici elettriche, un bancone da lavoro con morsa, mola smeriglio con piedistallo, sega circolare combinata con sacco aspiratore e sega troncatrice.

Come evidente si tratta di attrezzatura con costi significativi e non soggetta ad obsolescenza anche nell’era digitale. Per un tornio anche datato servono sempre 3-5mila euro. Significativo che la scuola confermi che non esiste alcun atto di dismissione. Inverosimile invece la versione secondo cui le attrezzature sarebbero state scambiate per “ferraglia” e buttate in discarica. Come noto le norme prevedono per le pubbliche amministrazioni l’obbligo di inventariare i beni durevoli nonché procedure chiare e tracciabili per la loro dismissione.

Impossibile che tornio e circolare combinata, considerate le loro dimensioni, possano essere scambiati per immondizia. Il sospetto evidentemente è che qualcuno, nella generale disattenzione, si sia appropriato dell’intera officina del Liceo. L’alternativa, ovvero che beni funzionanti e di valore siano stati rottamati “in incognito” appare comunque altrettanto grave.

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere

1. che fine hanno fatto le attrezzature elencate in premessa e che costituivano l’intera dotazione dell’officina del Liceo Galilei;

2. quali iniziative intende avviare per verificare la correttezza delle operazioni di gestione dei beni inventariati e misteriosamente scomparsi.

A norma di regolamento si richiede risposta scritta.

Cons. prov. Filippo Degasperi