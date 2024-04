DEGASPERI (ONDA) – INTERROGAZIONE * COMUNE AVIO – CANALE BIFFIS: « LA GIUNTA PAT QUALI INIZIATIVE INTENDE ADOTTARE PER RESTITUIRE ALLA CITTADINANZA LA PASSERELLA PEDONALE? »

08.00 - martedì 16 aprile 2024

Avio: passerella pedonale sopra il canale Biffis chiusa da nove anni senza risposte dalla Provincia. Dopo oltre un anno di inutile attesa (la precedente interrogazione inevasa è datata 6 febbraio 2023), si riporta all’attenzione della Provincia una problematica che più volte è stata affrontata, senza risultati, dal Consiglio comunale di Avio e che riguarda la chiusura unilaterale della passerella pedonale che collega il centro urbano alle campagne sopra il canale Biffis da parte di Hydro Dolomiti Energia srl.

Il passaggio è stato infatti interrotto senza preavviso nel 2015 dal concessionario, nonostante la struttura fosse stata da poco rimessa a nuovo.

La Società non avrebbe tuttavia mai fornito spiegazioni, nonostante le interrogazioni (l’ultima risalente al luglio 2022) e una mozione – approvata – per sollecitare il ripristino del transito pedonale e ciclabile.

Preso atto dell’inerzia dell’amministrazione comunale che non pare aver interessato la Provincia della questione, considerato che la Provincia è indirettamente socia di Hydro Dolomiti (particolare forse sfuggito al Sindaco) sarebbe opportuno che la stessa di attivasse per risolvere una così banale problematica. Spesso si rimarcano l’importanza e l’utilità per il territorio della presenza pubblica nel capitale delle società private che beneficiano delle concessioni idroelettriche. In questo caso, considerata anche la mancata risposta all’interrogazione n. 4292/XVI, i cittadini di Avio sono legittimati a chiedersi quale sia la funzione del socio pubblico se, oltre ad incassare i pagamenti delle bollette, non è nemmeno in grado di far riaprire una passerella.

Tutto ciò premesso si interroga la Giunta provinciale per sapere quali iniziative intende adottare, sfruttando anche la presenza indiretta nel capitale sociale di Hydro Dolomiti Energia, per restituire alla cittadinanza l’utilizzo della passerella sul Biffis e rispondere alle esigenze rappresentate dai consiglieri comunali di Avio mai prese in considerazione dalla Società concessionaria e, finora, nemmeno dalla Provincia.

