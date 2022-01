APT ALPE CIMBRA (TN) * LAGO LAVARONE – IMMERSIONI: « DUE EVENTI “SOTTO I GHIACCI”, IL 28-30 GENNAIO AL VIA LO STAGE ORGANIZZATO DA ANIS / IL 5-6 FEBBRAIO CI SARÀ “UNDER ICE“ »

18:27 - 17/01/2022

ALPE CIMBRA (Tn): Pronti ad ospitare due grandi eventi “Sotto i Ghiacci” al Lago di Lavarone. Quando si parla di immersioni solitamente si pensa all’estate, al caldo e al mare e invece sull’Alpe Cimbra è sinonimo ormai da molti anni di ghiaccio e di Lago di Lavarone. E anche quest’anno non mancheranno i due grandi eventi.

Il 28-30 gennaio lo stage di immersioni organizzato da Anis in collaborazione con la Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Carabinieri Subacquei, Polizia Locale di Milano, Protezione Civile e Croce Rossa Italiana.

Il 5-6 febbraio è la volta di Under Ice, O.P.E.S. (Organizzazione Per l’Educazione allo Sport).

Comune denominatore il meraviglioso lago di Lavarone con la sua coltre ghiacciata e il paesaggio circostante. Poi la voglia di questi uomini e professionisti di mettersi alla prova e andare oltre i propri limiti.

Gli eventi sono svolti in collaborazione con l’Apt Alpe Cimbra e il Comune di Lavarone. L’anno scorso questi appuntamenti non si sono potuti svolgere e quindi siamo più che mai entusiasti di ospitare i due eventi che costituiscono anche importanti momenti di formazione per interventi in condizioni estreme per le forze dell’ordine. Questi eventi sono molto interessanti per chi vi partecipa ma altrettanto affascinanti per chi vuole semplicemente assistere alle immersioni.