SEN. RIZZOTTI (FI) * MINORI: « IL MINISTRO BONAFEDE INTERVENGA SU GRAVE CASO IN PROVINCIA DI TRENTO »

“Il ministro Bonafede intervenga sulla grave vicenda che riguarda il Tribunale dei minori di Trento e che ha come protagonista un bambino strappato alla propria madre da due giudici che, caso strano, erano e sono dirigenti di cooperative e che hanno affidato il minore alla famiglia di un responsabile organizzativo di un ente che collabora con le stesse cooperative “. Lo afferma Maria Rizzotti, vicepresidente dei senatori di Forza Italia in un’interrogazione al ministro della Giustizia.

“La vicenda, di cui sono venuta a conoscenza grazie alla delegata regionale di Adiantum per la regione Trentino Alto Adige, Gabriella Maffioletti, ci riporta tristemente alla memoria i casi di Bibbiano in cui tanti bambini sono stati allontanati senza motivo dalle loro famiglie, secondo un intreccio perverso e ignobile tra giudici, assistenti sociali, genitori affidatari, psicologi e cooperative.

Da 10 anni – spiega la senatrice – anche in provincia di Trento c’è una mamma, che è costretta a vedere il figlio di 10 anni solo due volte al mese e in incontri protetti. E’ inaudito che assistenti sociali riportino una realtà ai magistrati completamente difforme dalla realtà oggettiva della situazione riferibile agli utenti, come evidenziato dall’avvocato di famiglia, Donatella Bussolati, e che si possa decidere della vita di un bambino, che più volte ha espresso il desiderio di stare con la sua madre naturale senza audirlo o riportare questo desiderio vivo del minore all’esame del magistrato stesso.

Ho chiesto pertanto – conclude la senatrice – che il ministro della Giustizia invii gli ispettori in provincia di Trento per verificare la gravità dei fatti e il radicato perdurare di forti anomalie in materia di affido di minori nella provincia”.