DALZOCCHIO E CAVADA (LEGA) * NUOVO OSPEDALE VALLI AVISIO: « AFFRETTATE LE CONSULTAZIONI SULLA SUA REALIZZAZIONE, CHIESTE DALLE MINORANZE »

DALZOCCHIO – CAVADA (LEGA TRENTINO): “AFFRETTATE LE CONSULTAZIONI SULLA REALIZZAZIONE DELL’OSPEDALE DELLE VALLI DELL’AVISIO CHIESTE DALLE MINORANZE”.

“E’ stata convocata in data odierna la Quarta Commissione permanente per promuovere le consultazioni sul progetto del nuovo ospedale delle Valli dell’Avisio. Il punto all’ordine del giorno è scaturito da una richiesta di alcuni consiglieri di minoranza con la finalità malcelata di “cogliere in castagna” la Giunta. Peccato che il Presidente Fugatti e l’Assessore Segnana avessero già programmato e, in alcuni casi, iniziato dei cicli di incontri con i territori e i soggetti interessati per promuovere un’operazione di ascolto e trasparenza. La Giunta si era mossa tempestivamente coinvolgendo, fin dal principio, varie sensibilità a diversi livelli per avere il polso della situazione.

Inoltre, senza il parere del NAVIP del 24 ottobre e senza la delibera di Giunta dei giorni scorsi – che riconosce il pubblico interesse dell’opera – non era possibile sottoporre il progetto alla Commissione competente. Solo a seguito dei suddetti adempimenti, che riconoscono la fattibilità da un punto di vista tecnico-finanziario e l’interesse pubblico del nuovo ospedale, sarebbe dovuta avvenire l’illustrazione del progetto ai membri della commissione competente e, di conseguenza, si sarebbe innescato l’opportuno confronto con i soggetti coinvolti, valutando impatti, interessi e opportunità dell’opera. La richiesta delle audizioni in commissione, quindi, è stata intempestiva, fuorviante e strumentale.

Per concludere, nel pieno apprezzamento dei contributi che gli auditi hanno fornito e con i quali – non più tardi di ieri – il Presidente ha confermato e ribadito di voler aprire un dialogo continuo e proficuo, gli scriventi sostengono l’operato del Presidente Fugatti e della Giunta sul punto, invitando i consiglieri provinciali richiedenti questa audizione a non strumentalizzare la possibile realizzazione di un’opera che potrebbe migliorare il servizio sanitario trentino rendendolo anche più attrattivo per i professionisti della sanità”.

È quanto affermato in una nota congiunta dai Consiglieri provinciali della Lega Salvini Trentino Mara Dalzocchio (componente effettivo Quarta Commissione) e Gianluca Cavada (presente in Quarta Commissione in sostituzione del componente effettivo cons. Paccher).