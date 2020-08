QUESTURA TRENTO * VALIGETTA ABBANDONATA NEI PRESSI DEL COMMISSARIATO DEL GOVERNO: « GLI ARTIFICIERI FANNO BRILLARE IL CONTENITORE SOSPETTO »

Oggi pomeriggio verso 15.00 alla Sala Operativa della Questura veniva segnalata una valigetta abbandonata, nei pressi del palazzo del Commissariato del Governo. Scattava subito il piano di tutela della zona al fine di prevenire eventuali situazioni pericolose. Le Volanti cinturavano le vie adiacenti e con l’ausilio della Polizia Locale inibivano il luogo del ritrovamento della valigetta al traffico e al passaggio dei pedoni.

Sul posto, subito dopo il ritrovamento, giungeva il sig. Commissario del Governo Lombardi ed il Vicario del Questore Di Ruscio. Nel frattempo gli Artificieri della Polizia di Stato, immediatamente allertati, giungevano in Corso 3 Novembre per verificare gli eventuali pericoli connessi all’intervento. Dopo le valutazione e la messa in sicurezza delle persone e delle strutture decidevano di far brillare la valigetta. A seguito dello scoppio controllato il contenuto della valigetta, in apparenza non pericoloso, veniva recuperato e sequestrato per le valutazioni dell’Autorità Giudiziaria.

La celerità dell’intervento e l’immediata azione degli artificieri ha permesso di chiarire nel breve una situazione che non solo poteva essere potenzialmente pericolosa, ma poteva creare un disagio notevole per la cittadinanza.

Foto: archivio Polizia di Stato