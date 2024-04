CONSIGLIO PAT – COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ * CONSULTORI FAMILIARI: FRANZOIA, « STRUMENTO DI PREVENZIONE EFFICACE, LA PROVINCIA DEVE PROTEGGERE E VALORIZZARE »

15.37 - martedì 9 aprile 2024

I consultori familiari hanno quasi 50 anni di vita e hanno rappresentato per il Trentino un servizio sanitario di base prezioso per donne, bambini, coppie e famiglie. La Commissione provinciale Pari opportunità fra donna e uomo stamane in sala Aurora – a palazzo Trentini – ha presentato un’indagine esplorativa che in 34 pagine fotografa agilmente ma con attenzione questa realtà, illuminandone caratteristiche, pregi e aspetti da rinforzare.

A introdurre la conferenza stampa è stata la presidente CPO Paola Maria Taufer, esplicita nel dire che la riduzione dei fondi per i consultori e le troppe occasioni in cui essi vengono messi in discussione giustificano e motivano lo studio realizzato dal Centro Studi Interdisciplinari di Genere dell’Università di Trento, un lavoro che potrà favorire una riflessione tra cittadinanza, operatori e forze politiche nella prospettiva di una riqualificazione, di un ampliamento ed eventuale modifica dei servizi offerti dai CF trentini.

Il saluto del Consiglio provinciale di Trento è stato portato dalla vicepresidente Maria Chiara Franzoia, che ha condiviso questa prospettiva, evidenziando come i Consultori siano uno strumento di prevenzione molto efficace, che il sistema Provincia deve quindi proteggere e valorizzare prestando massima attenzione al suo buon funzionamento.

A illustrare l’indagine la Cpo – con Carla Reale – ha invitato oggi Giulia Feltrin e Giorgia Gironimi, coautrici sotto la supervisione di Alessia Tuselli. Quest’ultima stamane ha sottolineato che i CF sono un presidio realmente accessibile a tutti e che risponde non solo agli stretti bisogni di assistenza per le problematiche sessuali e r-produttive, ma anche al ruolo di sensore dei problemi relazionali, prezioso per contattare i rischi di violenza alle donne.

Le due ricercatrici hanno descritto il dossier, intrattenendosi sulla necessità di favorire l’accesso dei giovani ai consultori e sul ruolo in tutto questo del mondo scolastico. I CF, hanno detto al folto pubblico in sala Aurora, sono punti di primo accesso per una pluralità di problematiche e sono anche un antidoto all’isolamento sociale. La loro è stata una chiamata del sistema – Consultori, docenti di scuola, direttori scolastici, studenti – per monitorare lo stato dei CF e lavorare assieme per valorizzarli ulteriormente. L’indagine è pubblicata in un volumetto cartaceo ma è consultabile anche nel sito internet del Consiglio provinciale, sezione CPO, sottosezione Pubblicazioni.