CONFEDERAZIONE UNITARIA BASE E SINDACATO BASE MULTICATEGORIALE * INTELLIGENZA ARTIFICIALE: « PRESIDIO CONTRO IL “G7“, A TRENTO – PIAZZA FIERA IL 15 MARZO (9.30 – 12.30) »

14.28 - giovedì 14 marzo 2024

PRESIDIO A TRENTO PER VENERDI’ 15 MARZO 2024, DALLE ORE 09:30 ALLE ORE 12:30 IN PIAZZA FIERA CONTRO IL G7.

“Lo sviluppo dell’intelligenza artificiale completa potrebbe significare la fine della razza umana… decollerebbe da sola e si riprogetterà a un ritmo sempre crescente. Gli umani, che sono limitati dalla lenta evoluzione biologica, non potrebbero competere e verrebbero superati” (Stephen Hawking)

Venerdì 15 marzo 2024 il centro storico della nostra città sarà blindato per il summit mondiale (G7), convocato a Trento per “promuovere lo sviluppo e l’uso sicuro e affidabile dei sistemi di intelligenza artificiale, con un focus particolare dell’utilizzo della IA sul settore pubblico” (tratto dal sito web del Ministero del Made in Italy, N.d.A.), al quale parteciperanno i ministri (con relativo codazzo al seguito) di Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti d’America, ai quali si aggiungeranno anche i rappresentanti dell’Unione Europea.

La Confederazione Unitaria di Base ed il Sindacato di Base Multicategoriale hanno indetto un presidio a Piazza Fiera per discutere collettivamente le implicazioni dell’intelligenza artificiale sul mondo del lavoro e sui rischi effettivi che questa può comportare tanto per i livelli occupazionali quanto per il controllo sociale e disciplinare sui lavoratori e sulle lavoratrici. Invitiamo tutti e tutte a partecipare al presidio che si svolgerà in concomitanza con l’arrivo dei grandi della Terra a Piazza Fiera (angolo Via Mazzini).

C.U.B. (Confederazione Unitaria di Base)

S.B.M. (Sindacato di Base Multicategoriale)