CONFCOMMERCIO TRENTINO * “TRENTINO BARBECUE“: « TORNA CON 51 APPUNTAMENTI / LA NOVITÀ DI QUEST’ANNO, ABBINAMENTO TRA CARNE E GRAPPA (31/5 – 25/9) »

13.53 - mercoledì 8 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Trentino Barbecue torna con ben 51 appuntamenti. Tante serate con la carne alla griglia delle Macellerie di Montagna. Da 31 maggio al 25 settembre, 14 ristoranti e 8 Macellerie di Montagna attendono gli amanti della carne per la rassegna culinaria “Trentino Barbecue”. Saranno ben 51 gli appuntamenti con gli artisti del grill e la migliore carne trentina.

Ieri sera, al Pineta Nature Resort di Coredo, dove è nata la rassegna culinaria, è andata in scena la presentazione della sesta edizione di Trentino Barbecue. L’evento dedicato alla carne alla griglia è stato, infatti, ideato nove anni fa con il nome “Pineta alla Brace”, poi l’evoluzione del nome che nel 2019 ha preso il nome di “Trentino Barbecue”, con all’attivo già 400 serate evento.

Novità di quest’anno, è l’abbinamento tra la carne e la grappa. Partecipa, infatti, a questa iniziativa l’Istituto tutela Grappa del Trentino: in alcune serate del fitto calendario sarà possibile degustare la carne alla griglia con insoliti e curiosi cocktail a base di grappa.

«Come per le macellerie anche la grappa trentina è un preservare il saper fare della distillazione che, in Trentino, racchiude 24 distillerie, il numero più alto di distilleria in Italia per una singola provincia, quindi dobbiamo tutelarle e farle conoscere» afferma Alessandro Marzadro, presidente Istituto Tutela Grappa del Trentino. Ad intervenire anche il presidente dell’Associazione Macellerie di Montagna, Giovanni Ballardini: «Abbiamo sentito il bisogno di raccoglierci in un’associazione per promuovere il prodotto carne. Questo evento che ci vede protagonisti nel portare a conoscenza del consumatore i vari tagli della carne, le varie cotture e soprattutto per promuovere le carni di qualità del nostro territorio».

Il progetto è nato all’interno della casa di Confcommercio Trentino, ieri rappresentata da Francesco Antoniolli, vice presidente Associazione ristoratori trentini che ha spiegato quanto sia importante la sinergia tra ristoranti e macellerie, da Fabia Roman, presidente Associazione dei Pubblici Esercizi del Trentino che ha messo al centro il lavoro del barman e da Massimo Piffer, vice presidente vicario di Confcommercio.

«Un grande lavoro di squadra – ha aggiunto Elisabetta Nardelli, responsabile Agrifood and Sustainability di Trentino Marketing – dobbiamo cercare di creare un’eccellenza importante con le nostre produzioni e Trentino Barbecue è l’esempio di cosa vuol dire fare squadra per creare un grandissimo progetto».

L’estate quindi sarà ricca di appuntamenti con la griglia. Durante le serate i macellai consiglieranno il taglio di carne più adatto ai gusti degli avventori, mentre lo chef si occuperà di preparare una grigliata a regola d’arte. Il resto lo faranno la competenza dello staff di sala e le location scelte per Trentino Barbecue.