COMUNE TRENTO * FIERA S. GIUSEPPE: « PRESENTI 500 BANCARELLE, 75 AGENTI IN CAMPO / LE MODIFICHE A VIABILITÀ E AI PARCHEGGI »

13.57 - lunedì 4 marzo 2024

Cinquecento bancarelle per la Fiera di San Giuseppe. Tutte le modifiche alla viabilità e ai parcheggi.

Da via Oss Mazzurana a via Mazzini spazio alle associazioni di volontariato. Parco divertimenti nel piazzale ex Zuffo, restano disponibili 800 posti auto

Domenica 17 marzo avrà luogo la tradizionale fiera di San Giuseppe. Dalle ore 7 proseguirà fino alle 19, snodandosi lungo le vie del centro cittadino con circa 500 bancarelle e alcuni spazi per le associazioni di volontariato che presenteranno le loro attività. Nell’area di piazza Duomo e di via Rosmini saranno presenti espositori di fiori, piante e prodotti dell’agricoltura, mentre le associazioni di volontariato saranno disposte nelle vie Oss Mazzurana, Simonino, Garibaldi e Mazzini.

Per permettere il regolare svolgimento dell’iniziativa è stata decisa l’istituzione del divieto di transito veicolare e di sosta con rimozione forzata per tutta la giornata del 17 marzo, a partire dalla mezzanotte fino al termine delle operazioni di sgombero e di pulizia delle strade, sulle seguenti vie o piazze del centro: via del Suffragio, via San Pietro, largo Carducci, via Dordi (divieto di transito tra l’intersezione con piazza Vittoria parte ovest e l’inizio di via Dordi con l’obbligo di svolta a sinistra lungo la stessa piazza Vittoria direzione via Calepina), via Garibaldi, via Oriola, via Mantova, via Oss Mazzurana, via Manci, via Roma, via Pozzo, via Orfane, via Cavour, via del Simonino, via Santa Maria Maddalena, via C. Esterle, via Borsieri, via del Torrione, via Belenzani, piazza S. Maria Maggiore, piazza Duomo, piazza D’Arogno, via Verdi, via Alfieri, via Maffei, via G. Galilei, via Prati, via Mazzini, via della Prepositura, via Rosmini, via Bomporto, via Inama e via Zanella.

75 agenti in campo. La polizia locale assicurerà nella giornata di domenica i necessari servizi di viabilità e di controllo dell’area di mercato, impiegando in totale 75 agenti. Un contingente sarà dedicato a garantire il controllo e la gestione delle attività commerciali su area pubblica, due squadre saranno impiegate per la viabilità, il pronto intervento e il rilievo dei sinistri stradali. Per l’occasione, è stato predisposto anche un servizio finalizzato alla prevenzione dell’abusivismo commerciale e dei furti mediante l’impiego di agenti in abiti civili.

Parco divertimenti: dallo scorso venerdì 1 marzo è ospitato nel piazzale ex Zuffo (in sostituzione di piazzale Sanseverino dove sono rimasti disponibili i 350 parcheggi) il parco divertimenti per San Giuseppe, che sarà in attività fino a domenica 17 marzo. Le attrazioni sono aperte al pubblico nelle giornate feriali dalle 14.30 alle 22 e nelle giornate festive e prefestive dalle 10 alle 23. Parte del parcheggio ex Zuffo è stato delimitato e chiuso al traffico veicolare e verrà riaperto agli automobilisti mercoledì 20 marzo, dopo lo smontaggio delle attrazioni. Il parco divertimenti occupa circa 300 posti auto, ne restano dunque disponibili quasi 800. In questi primi giorni la Polizia locale ha monitorato la situazione, verificando che nel parcheggio ci sono sempre stati posti liberi.

Mostra dell’agricoltura: sabato 16 e domenica 17 marzo si svolgeranno con orario 8.30-19 presso il polo espositivo di Trento expo in via Briamasco:

• la 77a Mostra dell’Agricoltura: appuntamento con i produttori, con i rivenditori di macchinari e attrezzature per l’agricoltura, il giardinaggio e l’allevamento, uno spazio dedicato alle piante officinali, aromatiche e alle piante grasse, prodotti d’artigianato, stand gastronomici e l’immancabile polo zootecnico, in cui a farla da padroni saranno come di consueto i bambini. Nella tensostruttura saranno ospitati gli animali selezionati dalla Federazione provinciale allevatori: mucche, asini, cavalli, capre, pecore e conigli (www.trento.info/mostra-dell-agricoltura-trento).

• nasce Bio-LogicA, un festival dedicato all’agricoltura di qualità promosso dal Comune di Trento e dall’Associazione bio-distretto di Trento, in collaborazione con Apt Trento – Monte Bondone, con l’intento di promuovere un momento di comunicazione, riflessione e proposta sui temi dell’alimentazione e del valore sociale dell’agricoltura urbana, della sostenibilità, delle politiche del cibo e dei corretti stili di vita.

•

la manifestazione comprende la “Domo”, uno spazio interamente dedicato all’edilizia, alle nuove tecnologie e al risparmio energetico.