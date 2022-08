ORIENTE OCCIDENTE DANCE FESTIVAL * ROVERETO (TN): « IL 3/9 SERATA DI APERTURA CON ZÉPHYR DI MOURAD MERZOUKI, DAL 26/8 BIGLIETTERIA APERTA IN CORSO ROSMINI »

08.39 - giovedì 25 agosto 2022

Si avvicina il Festival di Rovereto: da venerdì biglietteria aperta in corso Rosmini .È già quasi sold out la serata inaugurale con Mourad Merzouki.

Si avvicina la 42ma edizione di Oriente Occidente Dance Festival, che prenderà il via il 3 settembre a Rovereto. Da venerdì 26 agosto sarà aperta la biglietteria al piano terra in corso Rosmini 58 ogni giorno dalle 11 alle 15 e dalle 16 alle 20. Nel box office sarà anche possibile acquistare il merchandising sostenibile di Oriente Occidente: borse, zaini e astucci realizzati con i materiali di comunicazione delle scorse edizioni grazie alla partnership con REDO Upcycling. Già quasi tutto esaurito per la serata inaugurale.

Oriente Occidente Dance Festival è alle porte: dal 3 al 10 settembre la città di Rovereto torna ad essere il palco di uno dei più importanti Festival di danza contemporanea del panorama nazionale, che quest’anno porta il titolo di Mediterranei.

A partire da oggi apre come ogni anno il box office: per chi preferisce acquistare i propri biglietti di persona, a partire da venerdì 26 agosto l’apertura è prevista ogni giorno tra le ore 11 e le ore 15 e tra le ore 16 e le ore 20. È già quasi tutto venduto per lo spettacolo Zèphyr di Mourad Merzouki con la Compagnia Käfig, che torna ad aprire Oriente Occidente con uno spettacolo in prima nazionale dedicato al mito mediterraneo per eccellenza, quello di Ulisse.

È comunque sempre possibile acquistare online e nei punti vendita convenzionati Vivaticket. Per sostenere l’acquisto a distanza è attiva una infoline per aiuto nella procedura di acquisto, informazioni e consigli sugli spettacoli: con pochi clic si può infatti scegliere il proprio posto agli spettacoli scelti, pagare, scaricare i biglietti sul proprio cellulare e infine validarli in teatro con i lettori ottici in dotazione alle maschere evitando così le code alle biglietterie e utilizzo di carta. L’infoline risponde al numero 0464 016576 o alla mail biglietteria@orienteoccidente.it negli stessi orari della biglietteria.

Già dallo scorso anno non è possibile acquistare i biglietti nei luoghi di spettacolo. L’acquisto però sarà garantito in biglietteria fino alle ore 20 oppure online fino a cinque minuti prima di ogni performance.

Il costo dei biglietti è vario in relazione al luogo di spettacolo e alla fascia di posto. Un’attenzione importante è riservata al pubblico under 30: tutti gli spettacoli sono disponibili per loro a un prezzo di 10 euro. Per la programmazione negli spazi del Mart sono possibili diverse agevolazioni: Mart 2x, Mart 4x, Mart 6x sono infatti abbonamenti non nominali e che possono anche includere più biglietti per uno stesso spettacolo per seguire le performance più innovative del cartellone.

Sconti in biglietteria per gli spettacoli al Teatro Zandonai e all’Auditorium Melotti sono riservati ai possessori di Carta In Cooperazione, agli abbonati alla stagione InDanza del Centro Santa Chiara, ai 33 Trentini e a chi aderisce a Mart membership.

Anche le persone con disabilità hanno accesso agli spettacoli con biglietto ridotto e l’acquisto dei biglietti deve essere fatto telefonicamente o via mail chiamando la nostra infoline o scrivendo a biglietteria@orienteoccidente.it in modo da poter Chi accompagna una persona con disabilità ha diritto invece all’ingresso gratuito.

Foto di Laurent Philippe