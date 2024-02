COMUNE RIVA DEL GARDA (TN) * “HO QUALCOSA DA DIR-TI“: « È IL TITOLO DELL’INCONTRO PUBBLICO SUL MODELLO “DIRFLOORTIM“ (16/2 – 17.00) »

13.11 - lunedì 12 febbraio 2024

Ho qualcosa da DIR-ti» è il titolo dell’incontro pubblico sul modello DIRFloortime che si tiene venerdì 16 febbraio alla scuola Creativity Garden in via San Nazzaro 6 con inizio alle 17.00. DIRimè Italia Aps è un’associazione del terzo settore che connette professionisti dell’area educativa e socio-sanitaria, genitori, insegnanti, ricercatori e persone autistiche e neurodivergenti, ovvero a sviluppo neuroatipico, per creare una comunità con una prospettiva innovativa all’autismo, alla crescita e al supporto all’infanzia. Nel 2022 DIRimè ha vinto il premio internazionale DIR Award di ICDL Institute come migliore realtà DIRFloortime in Italia e tra le cinque migliori al mondo.

Il DIRFloortime è un modello scientifico di valutazione e intervento per l’autismo e i disturbi del neurosviluppo che racchiude evidenze di neuroscienze, psicologia e scienze dell’educazione, nato a fine anni Settanta negli Stati Uniti. È stato il primo a valorizzare l’importanza delle differenze individuali che distinguono una persona dall’altra e a prendere le distanze dall’offerta di interventi uguali per tutti. In Italia è stato inserito già nel 2005 nelle linee guida della Società italiana di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (Sinpia) tra le raccomandazioni tecniche-operative per i servizi, e da allora sempre più professionisti dell’infanzia, scuole, servizi territoriali e famiglie lo adottano come filosofia di vita per essere a fianco dei bambini autistici e neuroatipici.

A parlarne ci saranno la dott.ssa Veronica Boniotti, psicologa certificata DIRFloortime, e la sig.ra Olga Scalera, mamma di una persona neurodivergente. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti, è richiesta la prenotazione (gruppo.trentino@dirime.com). Maggiori informazioni: www.dirime.com.