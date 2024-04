COMUNE DI TRENTO * ABBASSAMENTO TEMPERATURE: « TORNA IL FREDDO, RIACCESO IL RISCALDAMENTO NEI NIDI E MATERNE »

16.39 - martedì 23 aprile 2024

Torna il freddo, riacceso il riscaldamento nei nidi e nelle materne. Da domani gli impianti saranno riattivati anche nelle scuole elementari e medie. A causa del notevole abbassamento delle temperature, i tecnici del servizio Gestione fabbricati del Comune già da ieri hanno riattivato gli impianti di riscaldamento delle scuole materne e degli asili nido. È in corso anche la riaccensione del riscaldamento delle scuole elementari e medie, che da domani avranno tutti gli impianti funzionanti. Da ultimo sarà rimesso in funzione il riscaldamento delle sale riunioni, degli uffici comunali e della sala del consiglio comunale. La proroga è stata disposta fino al prossimo 3 maggio.

Per quanto riguarda le abitazioni private, si ricorda che, secondo la normativa, attualmente sotto i 430 metri sul livello del mare si può tenere acceso il riscaldamento per un massimo di 7 ore al giorno. Sopra i 430 metri sul livello del mare il funzionamento degli impianti termici invece non è soggetto ad alcuna limitazione né riguardo al periodo dell’anno né alla durata giornaliera.