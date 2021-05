RAI 1 * DOMENICA IN: « DOMANI 2 MAGGIO TRA GLI OSPITI DI MARA VENIER, AMOROSO – ANGIOLINI – NIGIOTTI – ALBANO, GRIMALDI – BATTAGLIA »

La 34^ puntata di ‘Domenica In’, in onda domenica 2 maggio, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma e condotta da Mara Venier, avrà come protagonisti tanti ospiti in studio e in collegamento.

In apertura interverrà il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri per fare il punto sulle nuove riaperture e sulla variante indiana che sta preoccupando diversi Paesi.

La cantante Alessandra Amoroso sarà in studio per presentare un medley con i suoi nuovi singoli ‘Piuma’ e ‘Sorriso Grande’, già in vetta alle classifiche dei brani più scaricati. Ambra Angiolini reduce dalla conduzione del 1° maggio, si racconterà tra carriera e vita privata. Eva Grimaldi e Imma Battaglia a due anni dal loro matrimonio, ripercorreranno le loro carriere tra cinema, impegno sociale e aneddoti di vita privata. Enrico Nigiotti interverrà per presentare il suo nuovo singolo ‘Notti di luna’.

Per lo spazio informativo su vaccini e covid-19, in studio: il Prof. Luca Richeldi Direttore del Dipartimento di Pneumologia presso il Policlinico Gemelli di Roma, in collegamento Alessandro Sallusti Direttore de ‘Il Giornale’, Giovanna Botteri da Pechino e Albano Carrisi per un appello a favore della ripresa dei concerti dal vivo.

La regia è di Flavia Unfer.