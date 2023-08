COMUNE ARCO (TN) * “IL CASTELLO DELLE MERAVIGLIE“: « AD ARCO STEFANO BOLLANI PROPONE IL CONCERTO “PIANOFORTE SOLO“ (24/8) »

10.13 - martedì 22 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Stefano Bollani al castello di Arco. Stefano Bollani, fra i più apprezzati e amati artisti italiani, chiude giovedì 24 agosto l’edizione 2023 del festival «Il castello delle meraviglie» (sold out). Compositore, pianista e cantante, oltre che scrittore, attore teatrale, umorista e showman, Stefano Bollani vanta collaborazioni con musicisti tra i più importanti del mondo, come Gato Barbieri, Chick Corea, Chano Domínguez, Bill Frisell, Sol Gabetta, Richard Galliano, Gabriele Mirabassi, Egberto Gismonti, Lee Konitz, Bobby McFerrin, Pat Metheny, Gonzalo Rubalcaba, Chucho Valdés, Caetano Veloso, Phil Woods, Hector Zazou e un lungo sodalizio con il trombettista Enrico Rava, insieme al quale ha inciso più di quindici dischi. Si è inoltre esibito con numerose orchestre sinfoniche (Filarmonica della Scala, Orchestra dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma, Gewandhaus di Lipsia, Concertgebouw di Amsterdam, Orchestre de Paris, Toronto Symphony Orchestra tra le altre) e con direttori (come Riccardo Chailly, Daniel Harding, Kristjan Järvi, Zubin Mehta, Gianandrea Noseda e Antonio Pappano). Numerose le sue esibizioni con artisti del pop-rock italiano e le sue partecipazioni in campo radiofonico e televisivo, dove ha più volte ricoperto il ruolo di conduttore. Ha all’attivo 49 album, oltre a una lunga lista di collaborazioni discografiche.

Ad Arco Stefano Bollani propone un concerto «pianoforte solo» che si caratterizza per il virtuosismo, l’interpretazione e la cultura musicale. L’evento, forse il più atteso del cartellone (in breve tempo sold out), chiude «Il castello delle meraviglie», la rassegna estiva che si tiene nel prato della Lizza al castello, spettacolare belvedere sopra il Garda e palcoscenico di rara suggestione dove ogni spettacolo acquista una dimensione unica, specie all’imbrunire, con la miriade di luci che contornano il Garda e con le tonalità di scuro che si susseguono al calar della luce, schiarite dalle pietre bianche delle torri illuminate. La scenografia degli eventi è data proprio dalla presenza delle maestose vestigia dell’antico borgo fortificato, dallo skyline disegnato dalle catene dei monti, dai rumori tessuti dal vento della notte attraverso i cipressi. Qualcosa di irripetibile altrove.

Inizio alle ore 21. In caso di pioggia il concerto si svolgerà nel salone delle feste del Casinò municipale (in questo caso i possessori dei biglietti dalla fila 16 alla 25 non potranno accedere allo spettacolo, poiché i posti disponibili per questa sede sono già esauriti, ma saranno rimborsati).

«Il castello delle meraviglie» è realizzato dall’assessorato alla valorizzazione del castello e dall’assessorato alla cultura tramite l’Ufficio attività culturali, con la collaborazione dell’Area tecnica comunale.