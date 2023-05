CISL – FIT / CISAL – FAISA * SICUREZZA: « ANCORA UN’AGGRESSIONE AL PERSONALE DI TRENTINO TRASPORTI SPA »

15.38 - lunedì 8 maggio 2023

Ancora un’aggressione al Personale di Trentino trasporti S.p.A.

Continuano a ripetersi le aggressioni al personale impiegato nei trasporti pubblici!

Purtroppo, questo tipo di comunicato sta diventando troppo frequente, l’ultimo del 12 aprile 2023.

Segnaliamo l’ennesimo episodio verificatosi ieri a Trento sul treno 16945 delle 20:05, della Ferrovia Trento-Bassano ai danni del capotreno e a un agente della polizia locale che si trovava sul convoglio come passeggero, sono stati entrambi presi a pugni e sputi da un giovane, solo perché il capotreno gli ha chiesto il titolo di viaggio.

Solo grazie all’intervento di 4 agenti della polizia il giovane è stato fatto scendere dal convoglio in manette. Il dipendente di Trentino trasporti S.p.A e l’agente a cui va tutta la nostra gratitudine, si sono recati al Pronto Soccorso per ricevere le cure e successivamente a denunciare l’accaduto.

Esprimendo piena solidarietà al collega dobbiamo, ancora una volta, trattenere la nostra rabbia. Pur sapendo che questi episodi incresciosi non dovrebbero mai accadere, ci troviamo infatti periodicamente difronte a eventi che mettono a repentaglio la salute e la sicurezza dei Lavoratori dell’intero settore durante il servizio.

E’ chiaro che qualcosa non va e deve cambiare, è venuto il momento di intervenire in maniera concreta e decisa.

Le Scriventi Segreterie, non avendo ricevuta alcuna risposta dal Commissariato del Governo alla nota inviata in data 12 aprile 2023 solleciteranno un incontro.