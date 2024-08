VICEPRESIDENTE PAT GEROSA RISPONDE A DEMAGRI (CASA AUTONOMIA.EU) * FERIE PERSONALE SCUOLE INFANZIA: «ACCORDO NON SOTTOSCRITTO IN VIA DEFINITIVA DAI SINDACATI»

11.42 - martedì 6 agosto 2024

Interrogazione a risposta scritta n. 322. Fruizione delle ferie del personale delle scuole dell’infanzia provinciali. Nel marzo 2023, una delibera concedeva le ferie al personale delle scuole dell’infanzia provinciali. Nella stessa, alcuni punti manifestavano però alcuni tratti di dubbia legittimità. Per questo Apran aveva immediatamente avviato le trattative per l’anno scolastico successivo alla delibera, il ‘23/’24. Avrebbe dovuto mettere a terra le ferie – con sostituzione – per il periodo corrispondente a tutto quest’anno, giugno e luglio compresi. Come insomma nei precedenti tre anni.

Le decisioni così come invece rivalutate, sono state codificate ad agosto scorso. Attraverso una nuova delibera, si prevedeva di dare mandato ad APRAN di revisionare il CCLP.

Per quanto consta alla scrivente, ad oggi non è stato definito nulla di concreto. Le uniche informazioni che trapelano dall’apparato e dagli interessati, riferiscono che sia in atto una proposta avanzata dalla PAT. Pare tra l’altro, che la soluzione ipotizzata trovi la contrarietà dei Sindacati.

Tra l’altro, ad oggi rimangono possibili solo le ferie nei periodi di sospensione dell’attività didattica, quindi in agosto. Poiché nel contratto ci sono 6 giorni di ferie possibili nel corso corso d’anno, senza sostituzione da altra insegnante, il risultato è che non vengono praticamente mai concesse.

Tutto ciò premesso si interroga la Giunta provinciale per sapere

– perché non si ha ancora dato seguito alla delibera di agosto?

– se vi è intenzione di dare i 5 giorni di ferie durante il periodo estivo?

– se varranno per tutto il personale o solo per gli insegnanti?

Paola Demagri

