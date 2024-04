CGIL CISL UIL * TUTELA LAVORATORI: « DUBBI SU EFFICACIA CONTRATTAZIONE, RISPEDIAMO AL MITTENTE LE DICHIARAZIONI DEL SEGRETARIO TRENTINO DEL PD »

18.13 - giovedì 4 aprile 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Dichiarazioni dei segretari generali di CGIL CISL UIL del Trentino, Andrea Grosselli, Michele Bezzi e Walter Alotti. “Rispediamo al mittente le superficiali dichiarazioni del segretario provinciale del Partito democratico del Trentino in cui si esprimono dubbi e perplessità sull’efficacia della contrattazione del sindacato confederale e sulla sua capacità di tutela dei lavoratori e delle lavoratrici. Siamo infatti diretti testimoni degli sforzi quotidiani delle nostre organizzazioni sindacali nel battersi ed operare, ciascuna secondo le proprie sensibilità ma con spirito unitario, solo per migliorare le condizioni di lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati, disoccupati e studenti.

Come sindacati confederali, nel confermare la nostra piena autonomia da tutte le forze politiche, ribadiamo la nostra determinazione nel perseguire l’obiettivo comune di elevare la condizione dei ceti più deboli e di tutti coloro che lavorano per vivere, negoziando a tutti i livelli e avanzando critiche e proposte sempre fondate sul merito e coerenti con le piattaforme adottate in maniera unitaria”.